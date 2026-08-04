Cote d'Ivoire: Développement local - Brigitte N'Guessan distinguée pour son engagement

La présidente de l'Alliance des organisations féminines du département de Béoumi pour le Progrès, Brigitte N'Guessan, a vu son engagement en faveur de la promotion des femmes récompensé. Le lundi 3 août 2026, elle a reçu la médaille du meilleur acteur de développement local à l'occasion de la cérémonie de clôture du Forum national du développement organisé par le Mouvement ivoirien pour l'égalité, l'ordre et le progrès (MILOP). La distinction lui a été décernée à la salle de conférences du Stade de la Paix de Bouaké, en présence de plusieurs personnalités et acteurs du développement.

Cette reconnaissance salue les nombreuses initiatives portées par Brigitte N'Guessan à travers l'Alliance des organisations féminines du département de Béoumi pour le Progrès. Cette structure fédère des associations féminines représentant les huit tribus du département et oeuvre à l'amélioration des conditions de vie des femmes par leur autonomisation économique et sociale.

Convaincue que le développement local repose sur une participation active des femmes, l'organisation mène des actions de sensibilisation, de renforcement des capacités et d'accompagnement des activités génératrices de revenus. Elle encourage également un changement de mentalité, estimant que l'émancipation passe par une meilleure confiance en soi, l'acquisition de compétences et un accès élargi aux opportunités économiques.

En recevant cette distinction, Brigitte N'Guessan a exprimé sa gratitude aux organisateurs du Forum national du développement ainsi qu'à l'ensemble des membres de son organisation. Pour elle, cette récompense constitue avant tout un encouragement à poursuivre les efforts en faveur du bien-être des femmes et du développement du département de Béoumi.

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La récipiendaire a, par ailleurs, lancé un appel aux femmes de Béoumi afin qu'elles rejoignent l'Alliance des organisations féminines du département pour contribuer à la mise en oeuvre de projets collectifs et au renforcement de la solidarité entre les différentes communautés. Elle a également sollicité l'appui des autorités administratives, politiques et des partenaires au développement pour accompagner les initiatives de son organisation, convaincue que les défis de l'autonomisation féminine nécessitent une mobilisation de tous les acteurs.

Placée sous le parrainage du ministre des Eaux et Forêts, Assahoré Jacques, également président du Conseil régional du Gbêkê, la cérémonie de clôture du Forum national du développement a été marquée par plusieurs distinctions honorifiques. À travers cette reconnaissance, les organisateurs entendent mettre en lumière les femmes et les hommes dont les actions contribuent au développement économique et social des collectivités locales et au renforcement de la cohésion communautaire.