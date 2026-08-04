Cote d'Ivoire: Effectivité du conditionnement neutre du tabac - La société civile appelle à la vigilance

À compter du lundi 3 août 2026, le conditionnement neutre du tabac est entré en vigueur en Côte d'Ivoire, avait annoncé, le 30 juillet 2026 à Abidjan, le ministre ivoirien de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

Heureuse de cette nouvelle, la société civile engagée dans la lutte antitabac en Côte d'Ivoire se veut toutefois vigilante. Elle a exprimé cette position lors d'une conférence de presse tenue le vendredi 31 juillet 2026 au siège de l'Ong Comité/Club Unesco universitaire pour la lutte contre la drogue et les autres pandémies (Clucod), à Abobo.

Pour Tall Lacina, président de l'Ong Clucod, cette entrée en vigueur pourrait être contrariée par l'industrie du tabac, l'expérience internationale montrant que celle-ci ne s'avoue jamais vaincue et déploie fréquemment des stratégies de contournement, de désinformation ou de contestation.

C'est pourquoi l'Ong Clucod invite l'ensemble des Ong, des associations de consommateurs et des acteurs communautaires à faire preuve de vigilance, à assurer un suivi du marché, à dénoncer les ingérences et les fraudes, ainsi qu'à poursuivre les actions de sensibilisation. Elle sollicite également les journalistes et les professionnels des médias afin qu'ils soutiennent toutes les actions de lutte antitabac.

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Par ailleurs, elle réaffirme son entière disponibilité à accompagner le gouvernement, le ministère en charge de la Santé, le Programme national de lutte antitabac (Pnlta) ainsi que les forces de contrôle dans le suivi et l'évaluation de cette mesure.

En outre, la société civile met en garde l'industrie du tabac contre toute action contraire à l'élan engagé par le gouvernement.

Avant cette interpellation, les acteurs de la société civile avaient adressé leurs vives félicitations au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Ils ont salué le courage politique qui a permis de faire prévaloir l'intérêt supérieur de la santé des populations sur les intérêts financiers de l'industrie du tabac, tout en soulignant la rigueur du cadre réglementaire en Côte d'Ivoire.