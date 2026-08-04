Sénégal: Médina - Vaste opération de sécurisation, plusieurs étrangers interpellés lors d'une descente policière

Une opération de sécurisation menée mardi à la Rue 25x18, dans le quartier de la Médina, a permis l'interpellation de plusieurs ressortissants étrangers par les éléments de la Police nationale.

Conduite par le commissaire Lat Dior Sall, avec le concours du lieutenant Sidibé et du commandant du corps urbain, cette intervention s'inscrit dans le cadre des actions de sécurisation menées dans la capitale pour préserver l'ordre public.

Selon des sources policières, l'opération a été déclenchée à la suite de nombreuses plaintes de riverains faisant état de nuisances et de troubles récurrents dans le secteur. Les personnes interpellées sont notamment soupçonnées de vagabondage et de troubles à l'ordre public.

Dans le quartier, cette intervention a été favorablement accueillie par une partie des habitants, qui espèrent un renforcement durable de la sécurité et de la tranquillité publiques.

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Cette opération intervient dans un contexte de renforcement des contrôles relatifs au séjour des étrangers. Entre le 30 juin et le 8 juillet derniers, les services compétents avaient procédé au contrôle de près de 490 personnes à Dakar et dans sa banlieue. À l'issue de ces opérations, 36 personnes avaient été déférées pour séjour irrégulier.

Les autorités précisent que ces actions s'inscrivent dans la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière. Tout en répondant aux préoccupations sécuritaires exprimées par les populations, elles rappellent que les procédures sont conduites dans le respect des dispositions légales et des droits des personnes concernées.