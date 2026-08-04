Sénégal: Jackson dans le viseur de Tottenham - Chelsea réclame 76 M€

76 millions d'euros. C'est le montant réclamé par Chelsea pour se séparer de Nicolas Jackson, une somme qui affole déjà plusieurs courtisans en Premier League.

Tottenham mène la danse, selon plusieurs sources anglaises, mais aucune offre officielle n'a encore été déposée sur la table des Blues. Aston Villa, également séduit par le profil de l'attaquant sénégalais, surveille de près l'évolution du dossier, et d'autres écuries anglaises n'excluent pas de se manifester avant la fin du mercato.

Revenu cet été d'un prêt peu convaincant au Bayern Munich, où il n'a inscrit que cinq buts en vingt-deux apparitions, n'a pas levé son option d'achat, Jackson doit désormais convaincre Xabi Alonso, nouvel entraîneur des Blues, qu'il mérite encore sa confiance. La note à payer paraît vertigineuse : Chelsea l'avait recruté à Villarreal en 2023 pour environ 37 millions d'euros. Multiplier la mise par deux en trois ans, pour un joueur toujours en quête de régularité, relève du pari économique autant que sportif.

Car l'international sénégalais encore sous contrat jusqu'en 2033 avec les Blues, tarde à confirmer son statut d'attaquant d'avenir. Lors du dernier Mondial, pendant qu'Ismaïla Sarr portait l'attaque des Lions avec trois buts, Jackson se contentait d'un rôle de doublure, loin des standards attendus d'un potentiel transfert à neuf chiffres.