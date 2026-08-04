Congo-Kinshasa: L'usine de Butuhe relance sa production de thé après plusieurs années d'arrêt

Le Complexe théicole de Butuhe a officiellement relancé ses activités ce lundi 3 août 2026 dans le territoire de Lubero, au Nord-Kivu. Cette reprise marque la fin de plusieurs années d'arrêt pour cette usine stratégique située dans le groupement de Malio.

La cérémonie de redémarrage s'est déroulée en présence du ministre de l'Agriculture, de la pêche et de l'élevage, Muhindo Nzangi Butondo, ainsi que des autorités locales.

Pour les nombreux agriculteurs de la région qui ont continué d'entretenir leurs plantations malgré la fermeture de l'usine, ce redémarrage transforme change la donne :

Fin du bradage des récoltes : les cultivateurs ne seront plus contraints d'expédier leurs feuilles de thé vers des centres éloignés ou d'exporter la matière brute à bas prix.

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Transformation sur place : traitement immédiat de la production locale, garantissant de meilleurs revenus aux planteurs et la création d'emplois pour la jeunesse.

Cap sur l'exportation : arrivée prochaine d'experts internationaux pour moderniser les procédés de transformation et positionner le thé congolais sur les marchés internationaux.

Appui à la sécurité alimentaire

La relance du complexe s'est accompagnée de mesures de soutien direct aux ménages agricoles, notamment à travers la distribution de semences vivrières. Des semences améliorées de maïs, de haricot et d'arachide ont été remises à des centaines de producteurs afin de stimuler la production alimentaire.

Par ailleurs, un important lot de tracteurs sera prochainement déployé à Kyavinyonge et dans la chefferie des Bashu pour favoriser la mécanisation de l'agriculture rurale et renforcer les capacités de production des agriculteurs.