Congo-Kinshasa: Le projet routier Kasomeno-Kasenga-Chalwe avance vers sa mise en service prévue en 2027

L'Agence congolaise des grands travaux (ACGT) assure que les travaux du projet Kasomeno-Kasenga-Chalwe, dans la province du Haut-Katanga, se poursuivent conformément au calendrier établi. Une mission de suivi conduite la semaine dernière par le directeur général adjoint de l'ACGT, Jean-Claude Mido Mbwete, a permis d'évaluer l'état d'avancement du chantier et de renforcer la coordination entre les différents partenaires.

La mission a notamment porté sur une inspection des travaux dans le territoire de Kasenga, ainsi que sur une réunion du comité de pilotage consacrée au suivi de l'exécution du projet.

Au cours des échanges, GED Congo, concessionnaire du projet, a réaffirmé sa volonté de respecter le calendrier d'exécution convenu.

Les participants ont également examiné les recommandations issues de la réunion technique du 29 juillet et adopté une nouvelle matrice des responsabilités afin d'améliorer la coordination entre les différentes parties prenantes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'issue des travaux du comité de pilotage, Jean-Claude Mido Mbwete a salué l'implication des partenaires et les a encouragés à maintenir leurs efforts.

Il a insisté sur la nécessité de respecter les délais contractuels, les normes techniques et les exigences de qualité pour assurer la réussite du projet.

Un corridor vers la Zambie et le port de Dar es-Salaam

Le corridor Kasomeno-Kasenga-Chalwe est présenté comme une infrastructure stratégique pour le commerce régional. Il doit permettre de relier directement le Haut-Katanga à la Zambie, en évitant le poste frontalier de Kasumbalesa, actuellement l'un des principaux axes d'échanges commerciaux de la région.

Selon les promoteurs du projet, cette nouvelle liaison devrait réduire d'environ 240 kilomètres le trajet entre la RDC et le port de Dar es-Salaam, en Tanzanie, facilitant ainsi l'évacuation des marchandises et les échanges économiques.

La mise en service du corridor est annoncée pour juillet 2027.

À travers ce projet, les autorités congolaises ambitionnent de renforcer l'intégration économique régionale et d'améliorer les infrastructures de transport dans le sud-est de la RDC.