Togo: Caniveaux bouchés, quartiers inondés - Le cercle vicieux

À chaque grosse pluie, le même scénario se répète. Caniveaux bouchés par des déchets ou des sédiments, eaux qui n'arrivent plus à s'évacuer, rues inondées, maisons envahies.

Un décor familier dans plusieurs villes et zones périurbaines, révélateur des limites de l'assainissement face à une urbanisation qui va vite, trop vite.

À Agoè, dans le Grand Lomé, ce constat prend la forme d'un caniveau à ciel ouvert devenu un véritable point noir. Prévu pour évacuer les eaux pluviales, il reçoit aujourd'hui eaux usées domestiques et déchets solides, au point d'avoir perdu une bonne partie de sa capacité de drainage.

Selon les riverains, tout remonte aux années 2010, après une pluie exceptionnelle qui aurait bouleversé le circuit naturel des eaux. Depuis, les eaux de ruissellement passent par ce canal avant de rejoindre le fleuve Zio.

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Les habitants n'en peuvent plus : odeurs persistantes, moustiques en pagaille, risques sanitaires liés aux eaux stagnantes. Et à chaque saison des pluies, la même crainte revient : débordements, érosion des sols, habitations menacées par les inondations.

Le problème s'auto-alimente : dépôts sauvages de déchets, rejets d'eaux usées, obstruction du caniveau, ralentissement de l'écoulement.

Un cercle vicieux que l'on retrouve dans de nombreux quartiers urbains et périurbains, où le moindre orage suffit à saturer des ouvrages de drainage déjà à bout de souffle.