Togo: Messe du souvenir

L'Église catholique a rendu hommage mardi à Mgr Nicodème Barrigah, à travers une messe à la Cathédrale Sacré-Coeur de Jésus de Lomé, suivie d'un dépôt de gerbes sur sa tombe.

Ancien archevêque de Lomé et évêque d'Atakpamé, Mgr Barrigah avait marqué durablement l'Église togolaise, non seulement par son ministère pastoral, mais aussi par son engagement au-delà des cadres strictement religieux. Il avait présidé la Commission vérité, justice et réconciliation (CVJR), chargée de faire la lumière sur les violences politiques survenues entre 1958 et 2005, un rôle qui avait fait de lui une figure du dialogue national.

Décédé le 4 août 2024, à 61 ans, il laisse le souvenir d'un homme engagé pour la paix, la réconciliation et la cohésion sociale.