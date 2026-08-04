Togo: Baguida se pare de blanc pour une soirée d'exception

Un « dîner en blanc » aura lieu le 8 août sur la plage de Baguida, indique Eco & Finances paru mardi.

Réputée pour ses plages et son ambiance balnéaire, Baguida est devenue au fil des années un lieu prisé pour les sorties en famille, les week-ends détente et les événements festifs organisés en bord de mer, à quelques kilomètres seulement du centre de la capitale togolaise.

Né à Paris en 1988, à l'initiative de François Pasquier, qui avait invité quelques amis à se retrouver pour un pique-nique dans un parc, le concept du dîner en blanc repose sur un principe simple mais devenu culte : réunir le temps d'une soirée des convives entièrement vêtus de blanc, autour d'une table dressée de blanc elle aussi, dans un lieu public choisi pour l'occasion.

Chaque participant apporte généralement sa propre table, ses chaises, sa nappe et son repas, transformant l'espace public en une immense salle à manger éphémère et élégante.

Depuis sa création, le concept s'est exporté sur les cinq continents, de Paris à New York en passant par Montréal ou Abidjan, où il continue de séduire un public en quête de raffinement et de moments partagés.