Mali: Le pays veut transformer ses revenus miniers en moteur de développement

Bamako entend faire des ressources minières un levier de modernisation du pays. Grâce à un fonds alimenté par les recettes du secteur extractif, les autorités espèrent mobiliser jusqu'à 500 milliards de francs CFA pour financer des infrastructures stratégiques dans les domaines de l'énergie, des transports et de l'hydraulique.

Le gouvernement malien veut donner une nouvelle orientation aux revenus tirés de l'exploitation minière. Réuni à Bamako le 31 juillet, le comité de pilotage d/u Fonds de réalisation des infrastructures énergétiques, hydrauliques et de transport a présenté des projections ambitieuses : jusqu'à 500 milliards de francs CFA pourraient être mobilisés pour financer de grands projets structurants. Cette annonce a été relayée notamment par Africanews, qui s'appuie sur les déclarations des autorités maliennes.

Ce mécanisme est directement lié à la réforme du Code minier, adoptée en 2023. En renforçant la contribution des compagnies minières au budget national, Bamako cherche à faire en sorte qu'une part plus importante des richesses produites par le secteur bénéficie au développement du pays. Reuters précise que le ministre de l'Économie et des Finances, Alousséni Sanou, estime que ce fonds pourrait mobiliser l'équivalent de près de 800 millions de dollars grâce aux recettes minières des prochaines années.

Les premiers résultats sont déjà visibles. Les chiffres présentés lors de la réunion du comité de pilotage montrent que le fonds a enregistré plus de 109 milliards de francs CFA entre janvier 2025 et juin 2026. Ces ressources doivent être orientées vers des projets d'infrastructures jugés prioritaires, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'eau et des transports, considérés comme essentiels pour soutenir la croissance économique et améliorer les conditions de vie des populations.

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Cette stratégie s'inscrit dans une politique plus large de reprise en main des ressources naturelles. Depuis plusieurs années, les autorités maliennes multiplient les réformes afin d'accroître les recettes tirées de l'or, première richesse d'exportation du pays. Les nouvelles dispositions du Code minier ont notamment renforcé la participation de l'État et revu les conditions imposées aux compagnies minières opérant sur le territoire.

Reste désormais à transformer ces ambitions financières en réalisations concrètes. Si les objectifs annoncés sont atteints, le défi sera de démontrer que ces nouvelles recettes se traduisent effectivement par des routes, des réseaux électriques, des ouvrages hydrauliques et d'autres infrastructures visibles pour les populations. C'est sur ce terrain que sera véritablement évaluée la portée de cette nouvelle politique minière.