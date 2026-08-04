Congo-Kinshasa: Un responsable gouvernemental confirme la pollution liée aux activités pétrolières

communiqué de presse

Le ministère des Hydrocarbures attend les conclusions de l'audit complet du groupe pétrolier Perenco d'ici à la fin septembre

Un représentant du ministère congolais des Hydrocarbures, lors d'un entretien officiel avec Human Rights Watch le 31 juillet, a évoqué les conclusions de l'audit environnemental officiel mené par le gouvernement sur les activités de Perenco, la compagnie pétrolière et gazière franco-britannique opérant dans l'ouest de la République démocratique du Congo.

L'audit a mis en évidence des « impacts négatifs sur la qualité des sols et de l'air » liés aux opérations pétrolières, a déclaré le responsable du ministère, ajoutant que « tous les volets de la pollution seront abordés » dans le rapport final.

Faisant suite à des allégations de pollution de longue date, le gouvernement a commandé cet audit en décembre 2024.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Human Rights Watch a publié un rapport le 27 juillet documentant de graves risques sanitaires pour les communautés vivant à proximité des installations de Perenco, établissant un lien entre les activités de l'entreprise et la pollution de l'air, des sols et des sources d'eau. Human Rights Watch a constaté que le torchage régulier du gaz et le brûlage à ciel ouvert des déchets pétroliers à proximité des zones résidentielles de l'ouest de la RD Congo dégradaient la qualité de l'air, tandis que les déversements de pétrole provenant des puits et des pipelines polluaient les sols et les rivières environnants. Human Rights Watch a également constaté que Perenco se livrait à des pratiques qui violent le droit environnemental congolais, notamment le brûlage à ciel ouvert des déchets pétroliers. Au moment de la publication du rapport, le ministère des Hydrocarbures n'avait pas commenté les conclusions de l'enquête.

En réponse aux questions de Human Rights Watch, Perenco a nié que ses activités « puissent entraîner une pollution de l'air, du sol et de l'eau ou des problèmes de santé aigus et néfastes. » Toutefois, le responsable du ministère a déclaré que les conclusions préliminaires de l'audit « corroborent les conclusions de Human Rights Watch. »

En réponse aux questions concernant la source de la pollution, le responsable a souligné que « la vétusté des infrastructures et des pipelines de Perenco » contribue à la pollution des sols. Le responsable a indiqué que l'audit final recommandera des rénovations des infrastructures, estimera les coûts de dépollution et proposera des mesures pour réparer les dommages environnementaux.

Si les prélèvements d'eaux souterraines sont toujours en cours, l'audit est entré dans sa phase finale, selon le ministère des Hydrocarbures. L'audit définitif devrait être achevé d'ici la fin du mois de septembre.

Le responsable du ministère a assuré que le rapport « serait rendu public » une fois finalisé. « Le gouvernement s'engage à une transparence totale concernant cet audit. »

Human Rights Watch a appelé à maintes reprises le gouvernement congolais à publier les conclusions de l'audit.