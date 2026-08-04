Angola: Formation d'officiers dans la MGA

Luanda — Quarante-sept officiers de la Marine Guerre Angolaise (MGA) ont achevé, lundi à Luanda, le Cours de commandement et d'état-major et le Cours de promotion des officiers supérieurs, destinés à préparer le personnel aux fonctions de commandement et de direction.

La cérémonie de clôture du 1er Cours de commandement et d'état-major (CCEM) et du 3e Cours de promotion des officiers supérieurs (CPOS) s'est déroulée à l'Institut supérieur de la Marine (ISMA) et était présidée par le vice-amiral Eugénio Carlos Tomás, commandant en second de la Marine de Guerre Angolaise.

Parmi les 47 officiers diplômés, 15 ont suivi le 1er Cours de commandement et d'état-major et 32 le 3e Cours de promotion des officiers supérieurs.

Le Cours de commandement et d'état-major, qui réunissait des officiers supérieurs de la Marine, du Génie naval, de l'Administration navale et du Corps des Marines, a affiché un taux de réussite de 100 % et une moyenne finale de 17,05 points.

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La formation couvrait six domaines d'études, notamment l'administration et la logistique, la tactique navale, les opérations navales interarmées et multinationales, la stratégie et la géopolitique, les affaires générales et les activités complémentaires.

Le cours de promotion des officiers supérieurs a permis aux participants d'acquérir les compétences nécessaires pour exercer de nouvelles responsabilités en matière de commandement, de direction, de leadership et d'état-major.

Les participants ont été formés à des matières telles que la tactique navale, les techniques d'état-major, le droit maritime international, l'histoire navale, la logistique navale, les opérations navales, l'armement naval, la guerre électronique et la navigation.

À cette occasion, le responsable de l'Institut supérieur de la Marine, le contre-amiral Bento Simão, a déclaré que cette formation s'inscrivait dans la stratégie de valorisation et de formation du personnel de la Marine Guerre Angolaise, en vue de renforcer les compétences techniques et professionnelles des officiers.

De son côté, le commandant en second de la MGA, le vice-amiral Eugénio Carlos Tomás, a considéré la formation comme un pilier essentiel pour relever les défis actuels en matière de sécurité maritime et garantir que l'institution dispose d'un personnel hautement qualifié.

Selon l'officier, les transformations technologiques rapides et la complexité croissante des menaces dans le domaine maritime exigent un personnel militaire toujours plus préparé, tant sur le plan technique qu'intellectuel.

Parmi les principaux défis, il a cité la criminalité transnationale, la piraterie, la pêche illégale, ainsi que le trafic d'êtres humains et de stupéfiants, phénomènes qui requièrent une réponse toujours plus spécialisée de la part des forces navales.

Le cours de commandement et d'état-major, a-t-il expliqué, permet aux officiers d'approfondir leurs connaissances essentielles pour appuyer les commandements supérieurs, planifier les opérations interarmées et multinationales et gérer efficacement les ressources de l'institution.

Concernant le cours de promotion des officiers supérieurs, il a souligné qu'il représente une étape décisive dans l'évolution d'une carrière militaire, dotant les officiers des compétences nécessaires pour assumer des fonctions à plus hautes responsabilités.

Eugénio Carlos Tomás a exhorté les officiers nouvellement diplômés à respecter les principes de discipline, d'éthique militaire et à servir les intérêts supérieurs de la République d'Angola.

Il a insisté sur le fait que le leadership doit reposer sur l'exemple, la capacité à fédérer des équipes et la recherche constante du savoir.

Le commandant en second de la Marine Guerre Angolaise a également assuré que l'institution continuerait d'investir dans la formation, le développement des compétences techniques, la recherche et l'innovation, facteurs essentiels au renforcement des capacités opérationnelles de la marine.

Créé le 20 juillet 2014 dans le cadre du processus de reconstruction des Forces armées angolaises, l'Institut supérieur de la Marine a pour mission d'assurer la formation, le perfectionnement et le renforcement des capacités du personnel de la Marine en vue de l'exercice de fonctions à haute responsabilité.

Des officiers généraux et des amiraux, des représentants de l'état-major général des Forces armées angolaises, de l'École supérieure de guerre, du Conseil consultatif portugais et du Bureau consultatif russe, ainsi que des professeurs, des étudiants et des invités ont assisté à la cérémonie.