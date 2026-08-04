Angola: Le gouvernement vole au secours des familles des victimes de l'accident du Cuanza-Sul

Luanda — Une commission de soutien multisectorielle a été mobilisée ce lundi pour venir en aide aux familles des personnes décédées ainsi qu'aux survivants de l'accident survenu sur la route nationale 100, dans la province du Cuanza-Sul, qui a fait 22 morts et 12 blessés.

La commission est composée de représentants du gouvernement provincial du Cuanza-Sul, des ministères de la Santé et de l'Intérieur, des Forces armées angolaises (FAA) et des Services de protection civile et des pompiers.

Selon le gouverneur de la province du Cuanza-Sul, Eugénio Laborinho, la commission est dirigée par la vice-gouverneure chargée des secteurs politique, social et économique, Clara Vieira Tavares.

Le gouverneur s'exprimait lors du transfert vers Luanda de quatre blessés graves de l'accident survenu ce lundi, causé par la collision entre un autocar de passagers et une moto transportant du carburant, ce qui a provoqué un incendie.

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À cette occasion, il a expliqué que l'une des missions de la commission multisectorielle est d'assurer l'identification technico-scientifique des victimes avant d'en informer officiellement les familles et d'engager les procédures légales qui s'imposent.

Eugénio Laborinho a indiqué que les causes de l'accident restaient à déterminer, bien qu'une négligence présumée de la part du conducteur de la moto ait été évoquée.

Le gouverneur a qualifié l'accident de tragédie et a exprimé sa profonde consternation face au bilan de morts.