Angola: Le Président de la République consterné par les victimes de l'accident de la route à Cuanza Sul

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a exprimé, lundi, sa profonde tristesse face au bilan de l'accident de la route survenu sur la route nationale 100, dans la province du Cuanza Sul, qui a fait 22 morts et 12 blessés.

Le Chef de l'État s'est associé à la douleur et à la consternation de la société angolaise à la suite de cet accident impliquant un autobus et un tricycle motorisé transportant du carburant.

Dans un message de condoléances rendu public, João Lourenço a déploré les pertes en vies humaines et les blessures causées par cette collision, qui a une fois de plus endeuillé les routes du pays.

Dans ce message, le Président de la République a souligné la dimension humaine de la tragédie, alors que plusieurs familles angolaises sont confrontées à la douleur de perdre des êtres chers.

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« Des vies ont été perdues, des concitoyens ont été blessés et des familles angolaises doivent faire face à la douleur et à la souffrance », a-t-il déploré.

S'exprimant en son nom propre et au nom de l'Exécutif, João Lourenço a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Selon les informations disponibles, l'accident a été provoqué par une collision entre un autobus reliant Huíla à Luanda et un tricycle motorisé transportant du carburant.

Le choc violent a déclenché une explosion et un incendie qui ont ravagé les deux véhicules et aggravé les conséquences de l'accident, causant la mort de 22 personnes et faisant au moins 12 blessés graves.

Les blessés les plus gravement atteints ont été transférés à Luanda, où ils reçoivent des soins spécialisés à l'hôpital Président Julius Nyerere.

La route nationale 100 est l'un des principaux axes reliant la côte sud au centre et au nord du pays, connaissant un trafic intense de passagers et de marchandises.