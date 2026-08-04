Afrique Australe: Position coordonnée de la SADC à la Conférence mondiale des radiocommunications

Luanda — Les pays de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), dont l'Angola, présenteront une position coordonnée sur la gestion du spectre radioélectrique lors de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2027 (CMR-27).

Cette information a été communiquée lundi à Luanda par le secrétaire d'État aux Télécommunications et aux Technologies de l'information, Ângelo João, lors de l'ouverture de la 3e réunion préparatoire de la SADC pour la CMR-27.

Selon le secrétaire d'État, l'harmonisation des fréquences est un facteur déterminant pour l'avenir des réseaux mobiles, des satellites géostationnaires, des communications aéronautiques et maritimes, ainsi que des services météorologiques et scientifiques.

Il a indiqué que les États membres de la SADC ont renforcé la préparation du processus de structuration en vue de l'adaptation à la CMR-27.

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Il a souligné que cette position permettra d'identifier les intérêts communs, de prévenir les divergences et de favoriser une participation plus coordonnée à la gouvernance internationale du spectre.

Ângelo João a par ailleurs affirmé que la coordination régionale « n'est pas une option », mais une nécessité, à l'heure où la transformation numérique est devenue le moteur du développement économique et social.

Il a également souligné qu'aucun pays ne peut relever seul les défis techniques et réglementaires.

Le secrétaire d'État a mis en avant le rôle de l'Angola dans ce processus, avec deux contributions majeures : la responsabilité de la diffusion de la chaîne de télévision de la SADC via ANGOSAT-2 et la participation directe à la mise en oeuvre des points inscrits à l'ordre du jour de la CMR-27, ainsi que son implication dans le projet de réseau satellitaire partagé de la Communauté.

Il a ajouté que ce projet repose sur le partage des infrastructures, la rationalisation des ressources spatiales et des capacités technico-scientifiques, et vise à renforcer la connectivité régionale.

Il a également garanti que l'accès aux services numériques dynamisera le marché régional, conformément à l'Agenda 2063 de l'Union africaine et aux Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Le consensus dégagé à Luanda servira de base à la 3e réunion préparatoire continentale, prévue du 7 au 11 septembre en Tunisie, constituant la dernière étape africaine avant la conférence mondiale qui redéfinira les règles internationales des radiocommunications.

Il a souligné que cette réunion permettra de renforcer la position des communautés et de réaffirmer l'engagement collectif de l'Angola en faveur d'une Afrique australe plus connectée, résiliente, innovante, inclusive et prospère.

La Conférence mondiale des radiocommunications est organisée par l'UIT (Union internationale des télécommunications), avec la participation de 193 pays.

Elle définit les règles internationales d'utilisation du spectre radioélectrique et des bandes de fréquences qui seront utilisées pour la 5G/6G, les satellites, l'aviation, le transport maritime, la météorologie, le GPS et les nouvelles technologies. Les décisions prises en 2027 seront applicables pendant les 10 à 15 années suivantes.