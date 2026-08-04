Angola: Ouverture de la foire artisanale des fêtes de Nossa Senhora do Monte à Huíla

Lubango — Quarante artisans venus des provinces de Benguela, Huambo, Luanda, Namibe, Cuanza-Sul et Huíla participent, depuis ce lundi à Lubango, à la foire artisanale organisée dans le cadre de la 124e édition des fêtes de Nossa Senhora do Monte (Notre-Dame du Mont), qui ont débutées samedi.

L'exposition présente une grande diversité de produits artisanaux faits à la main, notamment des perles, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, ceintures, poteries, paniers, tissus « samakaka » ainsi que des statues représentant la femme Mumuila, le Christ-Roi et le roi Ekuikui II.

Les prix des articles varient entre 500 et 45 000 kwanzas, permettant aux visiteurs d'acquérir des souvenirs ainsi que des pièces à forte valeur culturelle et artistique.

L'artisan Marcos Mateus, originaire de Luanda et fort de plus de 16 ans d'expérience, a affirmé que les fêtes de Nossa Senhora do Monte représentent une opportunité d'augmenter ses ventes et de développer son activité.

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Selon l'exposant, l'affluence importante de visiteurs durant les festivités stimule la demande de produits artisanaux, contribuant ainsi à la valorisation du travail des créateurs nationaux.

De son côté, l'artisane Júlia dos Santos, de la province de Huíla, a indiqué exercer ce métier depuis plus de six ans et a qualifié la foire d'occasion privilégiée pour commercialiser ses créations.

Elle a souligné que, malgré les difficultés d'approvisionnement en matières premières, l'événement permet d'atteindre un plus grand nombre de clients, notamment des touristes étrangers intéressés par l'art et la culture angolais.

Le président de la Commission des fêtes de Notre-Dame du Mont (Nossa Senhora do Monte), Paulo Gaspar, a déclaré que la présence des artisans offrait une vitrine privilégiée pour faire connaître le potentiel de l'artisanat national.

Il a souligné que la participation d'exposants venus de diverses provinces renforçait la dimension culturelle et économique des festivités, favorisant les échanges entre artistes et encourageant la préservation des traditions angolaises.

Paulo Gaspar a également mis en avant le fait que la foire artisanale s'est imposée comme l'une des principales attractions des fêtes de Notre-Dame du Mont, attirant des milliers de visiteurs et dynamisant l'économie locale.

Le responsable a précisé que l'événement se poursuivrait jusqu'au 31 août et que, durant cette période, le public pourrait admirer et acquérir divers produits artisanaux représentatifs de l'identité culturelle angolaise.