Angola: Le Brent s'échange à 83,85 $US

Luanda — Après avoir clôturé la séance précédente à 83,77 $, le prix du pétrole brut Brent, référence sur le marché angolais, a ouvert la séance de mardi à 83,85 $US.

Cette hausse du prix s'explique par des signaux contradictoires concernant d'éventuelles négociations entre les États-Unis et l'Iran, ravivant les craintes que les tensions au Moyen-Orient ne continuent de menacer l'approvisionnement en pétrole brut.

Parallèlement, les membres de l'OPEP+ ont décidé d'augmenter leur production de 188 000 barils par jour à compter de septembre prochain.

Cette mesure a été prise lors d'une réunion virtuelle des sept pays à l'origine de ces réductions volontaires : l'Arabie saoudite, la Russie, l'Irak, le Koweït, l'Algérie, le Kazakhstan et Oman.