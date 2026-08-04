Angola: Enquête sur une possible fosse commune contenant 43 victimes à Quirima

Malanje ( — La délégation de la CIVICOP, présente dans la province de Malanje depuis samedi, attend la confirmation de l'existence d'une fosse commune présumée dans la municipalité de Quirima, qui pourrait contenir les restes de 43 victimes du conflit post-électoral de 1992.

Ces informations ont été communiquées à la commission par les autorités traditionnelles de Quirima, qui se trouve à Malanje afin de localiser les restes des victimes des différents conflits qui ont secoué le pays entre 1975 et 2002.

Les autorités traditionnelles affirment avoir suivi le déroulement de la guerre postélectorale et que, parmi les victimes, figurent des militaires et des civils enterrés dans la fosse présumée le même jour en 1992.

La mission vise également à retrouver la trace de quatre anciens conseillers municipaux de Quela, Cangandala, Kiwaba Nzoji et Quirima : Francisco José Silvestre, Agostinho José Pereira, Domingos André de Azevedo et Sebastião João José da Costa, disparus lors des événements tragiques du 27 mai 1977.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La commission chargée de sensibiliser les familles à la nécessité de tests ADN pour garantir des funérailles dignes aux victimes s'est rendue lundi, dans la municipalité de Cangandala, où l'on soupçonne la présence d'une fosse commune.

Il est fort probable que d'autres fosses communes existent à Malanje, province parmi les plus touchées par les événements du 27 mai et les conflits postélectoraux.

Par ailleurs, plus de 700 dépouilles exhumées se trouvent à Luanda, en attente d'échantillons biologiques prélevés sur les familles pour une identification formelle.