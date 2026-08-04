Angola: Un ministre annonce des travaux de drainage à grande échelle à Cazombo

Cazombo — Le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et du Logement, Carlos dos Santos, a annoncé ce lundi la mise en oeuvre d'un projet de drainage à grande échelle dans la municipalité de Cazombo (Moxico Leste) afin de prévenir les inondations sévères.

S'adressant à la presse en marge de la visite d'inspection du ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République, João dos Santos Liberdade, portant sur les travaux de construction de la route nationale 190 (tronçon Cazombo-Luau), il a souligné que ce projet s'inscrit dans le plan d'urbanisme de la province du Moxico Leste.

Le responsable a précisé que le projet, qui sera financé par le Budget général de l'État (OGE 2027), prévoit également la construction de logements et la stabilisation des ravines le long de la route nationale 190.

Par ailleurs, le ministre s'est déclaré satisfait de l'avancement physique des travaux sur le tronçon Cazombo-Luau, long de 183 kilomètres, et a assuré que si le rythme actuel se maintient, ils seront achevés dans les délais prévus.

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« La dernière fois que nous sommes venus ici, il nous a fallu près de dix heures de trajet dans des conditions très difficiles ; aujourd'hui, nous avons parcouru plus de 200 kilomètres en près de trois heures, ce qui démontre que le calendrier des travaux est bien respecté », a-t-il souligné.

Carlos dos Santos a assuré qu'à ce jour, aucune contrainte technique ou financière ne fait obstacle à l'achèvement total du projet en 2027, comme prévu.

Il a indiqué que, lors de la visite, des directives techniques avaient été données pour garantir la qualité requise des travaux.

Le projet, dont le coût dépasse les 200 millions de dollars, affiche un taux d'exécution physique de 52 %, avec le revêtement bitumineux de 41 des 183 kilomètres prévus.

Les travaux de terrassement sont en cours sur un tronçon de 85 kilomètres qui sera asphalté d'ici décembre, portant le total à environ 120 km à la fin de l'année.