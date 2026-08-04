Angola: Handball - Le pays s'incline lors des matchs de classement du championnat du monde féminin U18

Luanda — L'Angola a perdu ce lundi face à la Serbie (26-33) lors d'un match du groupe 4 comptant pour le classement des places 17 à 32 du Championnat du monde de handball féminin U18, qui se déroule en Roumanie.

Lors de la rencontre disputée au gymnase Traian Sport, la sélection nationale était menée d'un but à la mi-temps (13-14).

L'Angolaise Isabel Ambrósio et la Serbe Anastasija Radanović ont été les meilleures marqueuses, inscrivant chacune sept buts.

Dans un autre match du même groupe, le Brésil a battu l'Algérie 41-23.

Mardi, l'Angola affrontera l'Algérie à 12h00, tandis que le Brésil jouera contre la Serbie plus tôt dans la matinée (09h45).

En 2024, en Chine, l'Angola avait terminé à la 26e place sur 32 participants.