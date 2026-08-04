Gabon: ADP Connexion - La diaspora gabonaise mise sur le numérique pour accompagner le développement du pays

Mettre les compétences de la diaspora au service du développement du Gabon. Telle est l'ambition d'ADP Connexion, une plateforme initiée par Audrey Ngumoya, Gabonaise résidente en région parisienne. Le projet vise à créer des passerelles entre les talents de la diaspora, les entrepreneurs, les entreprises, les institutions et les porteurs de projets afin d'accélérer la transformation numérique du pays.

Bien plus qu'un simple organisme de formation, ADP Connexion se présente comme un écosystème dédié au développement des compétences, à l'innovation, à l'entrepreneuriat et à la digitalisation. La plateforme entend favoriser les échanges d'expertise, les collaborations et l'émergence de projets à fort impact au bénéfice du Gabon.

Professionnelle au sein d'une juridiction administrative en France, où elle contribue notamment à l'organisation du travail et à l'évolution des pratiques numériques, Audrey Ngumoya souhaite mettre son expérience au service de son pays d'origine

« Je suis convaincue que le développement d'un pays passe aussi par le partage des compétences. Mon ambition est de créer des passerelles durables entre la diaspora, les talents locaux, les entreprises et les institutions afin que chacun puisse contribuer au développement du Gabon », explique-t-elle.

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Au coeur du dispositif figure l'Espace Opportunités, une plateforme destinée à faciliter les mises en relation entre les membres de la diaspora, les entrepreneurs, les entreprises, les établissements d'enseignement, les associations, les investisseurs, les experts et les institutions. L'objectif est de stimuler les partenariats, les opportunités professionnelles et l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales.

Dans cette dynamique, ADP Connexion lancera en septembre 2026 sa première formation dédiée à la création de sites Internet professionnels. Limitée à quinze participants, cette session de seize heures, réparties sur quatre semaines, permettra à chaque apprenant de concevoir son propre site web, d'acquérir les compétences nécessaires pour l'administrer de manière autonome, d'obtenir une attestation de participation et d'intégrer la communauté ADP Connexion.

À moyen terme, la plateforme prévoit d'enrichir son offre avec des formations en bureautique, intelligence artificielle, marketing digital, communication numérique, gestion des réseaux sociaux et secrétariat administratif, afin de répondre aux nouveaux besoins du marché de l'emploi et des entreprises.

Au-delà de la formation, ADP Connexion entend accompagner les entrepreneurs dans la structuration de leurs activités, la digitalisation de leurs services et le renforcement de leur visibilité en ligne. Les administrations, les collectivités locales et les établissements publics figurent également parmi les partenaires potentiels dans le cadre de projets de modernisation numérique.

Le développement de l'initiative s'appuie sur une équipe mobilisée au Gabon. Journaliste et communicante, Denise Rachelle Billogue est chargée de la communication et du développement des partenariats avec les entreprises, les établissements d'enseignement, les associations et les institutions.

À ses côtés, Médard Obiang assure le développement des relations institutionnelles et le déploiement opérationnel de la plateforme.

Les inscriptions à cette première formation ouvriront le 1er août 2026 à minuit. Proposée au tarif de 100 000 FCFA, elle bénéficiera d'une réduction exceptionnelle de 30 % à l'occasion de son lancement.

À travers cette initiative, ADP Connexion entend démontrer que les compétences de la diaspora constituent un levier stratégique pour accélérer la transformation numérique, stimuler l'innovation et contribuer durablement au développement économique et social du Gabon.