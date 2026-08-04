Congo-Brazzaville: Que cherche Alpha Condé chez Denis Sassou N'GUESSO, sa nouvelle terre d'exil ?

Le 16 avril dernier, à l'occasion de la cérémonie d'investiture de Denis Sassou N'guesso réélu pour un cinquième mandat consécutif, Alpha Condé, faisait sa première apparition publique aux côtés des tables des invités de marque du président congolais Denis Sassou N »GUESSO dont 6 Chefs d'État. Son idylle d'exil doré avec Istanbul, contrarié depuis 2023 pour ses positions clivantes vis-à- vis des autorités de Conakry, risque de précipiter sa fin. Révélations exclusives de Confidentiel Afrique

Cinq années après sa chute du pouvoir avec en prime un exil doré à Istanbul en Turquie auprès du président et ami Recep Tayyip Erdoğan, le cas Alpha Condé décidément agace et intrigue.

Selon des sources autorisées obtenues en exclusivité par Confidentiel Afrique, le président turque Erdoğan s'est fait notifier par ses services de renseignements l'activisme politique discret de Alpha Condé dans sa résidence où il vit depuis mai 2022 et suit des soins humanitaires et médicaux, sur autorisation des militaires du CNRD, qui l'ont déchu lors du coup d'État du 5 septembre 2021. Bien que les autorités de la transition guinéenne aient sollicité son rapatriement à Conakry et qu'un mandat d'arrêt international ait été émis contre lui fin 2022, Alpha Condé est resté sur le sol turc depuis, sous la protection des autorités turques, publiant régulièrement des messages politiques, des déclarations ou des voeux adressés au peuple guinéen.

Selon des informations crédibles exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, le président Erdogan, lui aurait, à plusieurs reprises, conseiller à plus de discrétion sans pouvoir y mettre fin. Pourtant l'ancien homme fort de Conakry de 2010 à 2021, bénéficie d'une assistance financière de 250 000 dollars par mois et médicale de pointe de son bienfaiteur Recep Tayyip Erdoğan. « Alpha Condé s'est attaché les services d'un cuisinier mis à sa disposition par les autorités turques, depuis le départ de son cuisinier attitré, Bruno de nationalité togolaise » glisse à Confidentiel Afrique une source autorisée turque.

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En dépit des remarques formulées par les autorités d'Istanbul, Alpha Condé ne fléchit pas, du fait de sa constante et clivante posture vis- à- vis des nouveaux tenants du pouvoir à Conakry. Après Istanbul, le revoilà visage flamboyant chez son ami, le président Denis Sassou N'GUESSO. Quelques jours avant la solennelle cérémonie de mariage de sa fille Claudia, il a été vu, s'affichant aux côtés de son hôte, dans la ville d'Oyo aux cérémonies de commémoration du 44eme anniversaire de la disparition de la mère de Denis Sassou N'Guesso, qui selon des indiscrétions parvenues à Confidentiel Afrique, lui aurait mis à disposition une villa cossue à Brazzaville afin d'y recevoir sa flopée de visiteurs.

Brazzaville, chez Sassou N'GUESSO, la Tour qui saborde le régime de Conakry

Sur le sol congolais, son activisme politique serait devenu plus fort encore, puisque selon nos sources, l'ancien président recevrait même d'anciens dignitaires politiques et officiers de l'armée guinéenne. Ce qui fait dire à certains observateurs du landerneau politique guinéen que l'ancien chef d'Etat a la rancoeur tenace contre son tombeur, Mamadi Doumbouya, commandant du Groupement des forces spéciales de l'armée guinéenne, qui était son homme de confiance.

Le putschiste Mamadi Doumbouya- qui s'est régularisé par des élections le 30 décembre 2025- en se faisant élire largement président de la république, fait aujourd'hui l'objet de toute l'attention d'Alpha Condé depuis sa nouvelle résidence congolaise.

Le général Mamadi Doumbouya, qui selon un communiqué officiel, aurait pris des semaines sabbatiques en Grèce, séjournerait souffle une source à Confidentiel Afrique en réalité en Allemagne précisément à Stuttgart dans la même clinique où un autre chef d'État de la région des Grands lacs aurait suivi des soins intensifs, il n'y a pas longtemps.

Selon des informations confidentielles reçues par Confidentiel Afrique, les services de sécurité guinéens seraient sur le qui- vive craignant des tentatives de déstabilisation voire d' »intrus coups » contre le régime de Conakry avec les folles rumeurs qui enflent la toile sur la santé fragile du Président Mamadi Doumbouya.