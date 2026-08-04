Afrique Centrale: Le Gabon lève 920 millions de dollars grâce à une émission d'euro-obligations à sept ans

Le Gabon a levé 920 millions de dollars grâce à une émission d'euro-obligations à sept ans, dépassant ainsi son objectif initial de 750 millions de dollars, les demandes des investisseurs ayant franchi la barre du milliard de dollars. Le prix de l'obligation a été fixé le 30 juillet avec un coupon annuel de 9,375 % ; elle arrivera à échéance en 2033. Le règlement devrait avoir lieu vers le 5 août.

Les titres prévoient un délai de grâce de trois ans sur le remboursement du principal, ce qui laisse au gouvernement un délai avant le début des remboursements. Cette opération, d'un montant équivalent à environ 524 milliards de CFA, marque le retour du Gabon sur les marchés internationaux après une émission obligataire de 570 millions de dollars réalisée en février 2025. Cette émission précédente était assortie d'un coupon de 9,5 % et arrivait à échéance en 2029.

La nouvelle émission apporte au Gabon davantage de liquidités, une durée de remboursement plus longue et un coupon inférieur de 12,5 points de base à celui de l'émission de 2025. Le coût total reste incertain, car le prix d'émission, le rendement pour les investisseurs et les frais n'ont pas été publiés. L'obligation de 2025 avait été vendue en dessous de sa valeur nominale et offrait un rendement initial de 12,7 %.

Le Gabon prévoit d'utiliser le produit de cette émission pour financer des investissements publics et régler ses obligations commerciales et multilatérales à l'étranger. Cette émission intervient après que le gouvernement a relevé son plafond d'emprunt à l'étranger pour 2026 à environ 1,5 milliard de dollars, dans le cadre d'un budget révisé signé le 17 juillet. Moody's attribue au Gabon la note Caa2 avec une perspective négative, invoquant les besoins de financement, les options de financement limitées et les risques liés à la dette. Le Gabon a également sollicité un programme auprès du Fonds monétaire international ; les discussions se poursuivent alors que le gouvernement cherche à obtenir un soutien pour ses finances et ses projets de réforme.

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Cette opération a été plus importante que l'émission par le Cameroun, en janvier, d'une obligation à sept ans d'un montant de 750 millions de dollars, mais le coupon du Gabon est supérieur au coût effectif en euros de 7,79 % annoncé par le Cameroun après un swap de devises. Le Gabon n'ayant pas annoncé de rachat d'obligations parallèlement à cette émission, une part plus importante du produit pourrait revenir au Trésor après déduction des frais. Ce résultat témoigne d'un accès au marché, mais il alourdit également la dette en dollars du gouvernement et ses charges d'intérêts.

Points clés à retenir

L'essentiel est que le Gabon a retrouvé l'accès aux investisseurs internationaux, mais qu'il n'a pas résolu son problème d'endettement. Le pays a levé plus de fonds que prévu, a allongé la durée de son emprunt par rapport à son obligation de 2025 et a réduit le coupon de 12,5 points de base. Ces avancées sont importantes car les conditions de financement dans la région sont tendues et le Gabon doit faire face à d'importants remboursements en 2026. Toutefois, le taux d'intérêt nominal de 9,375 % reste élevé, et le coût réel pourrait s'avérer plus important une fois que le prix d'émission, le rendement et les frais seront connus.

Cette obligation accroît l'exposition au dollar par rapport au franc CFA, qui est indexé sur l'euro. Cela engendre un risque de change, à moins que la dette ne soit couverte par une opération de couverture ou que les recettes en dollars puissent couvrir les remboursements. Le budget révisé du Gabon autorise jusqu'à environ 1,5 milliard de dollars d'emprunts à l'étranger, alors que son déficit de financement s'est creusé et que les prévisions de recettes ont baissé.

La perspective négative de Moody's et l'audit de la dette publique ajoutent un risque supplémentaire, car des engagements non déclarés pourraient alourdir l'encours de la dette. Les négociations avec le FMI constitueront un test décisif. Un programme pourrait permettre d'obtenir des financements à moindre coût, de bénéficier d'un suivi des politiques menées et de recevoir le soutien d'autres prêteurs. L'euro-obligation apporte au gouvernement des liquidités et un gain de temps. Sa valeur dépendra de la capacité de ces fonds à financer des projets, à apurer les arriérés et à soutenir un plan visant à limiter la dette.