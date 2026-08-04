Nigeria: Les investisseurs étrangers passent à côté de la hausse de 66 % des actions nigérianes

Les investisseurs étrangers ont réduit leur part dans les échanges boursiers nigérians en 2026, passant ainsi à côté d'une reprise qui a fait de ce marché le plus performant au monde.

Les non-résidents ont représenté 12 % des transactions, contre 27 % l'année précédente, tandis que les investisseurs locaux ont vu leur part passer de 73 % à 88 %.

Les fonds étrangers se sont tournés vers la dette publique à court terme, où des rendements avoisinant les 20 % offraient un revenu assorti d'un risque de cours moindre que les actions. La Banque centrale du Nigeria a eu recours à des bons du Trésor et à des opérations d'open market pour attirer des entrées de dollars, soutenir ses réserves et retirer des liquidités du système bancaire.

Le passage au règlement T+1, entré en vigueur le 1er juin, a également réduit l'attrait des actions pour certains investisseurs internationaux. Ce cycle plus court peut contraindre les institutions opérant sur plusieurs fuseaux horaires à financer leurs transactions avant le règlement. FTSE Russell a placé sous examen le retour prévu du Nigeria au statut de marché frontalier et a indiqué qu'il ferait le point d'ici la fin du mois d'août.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les investisseurs locaux ont été le moteur de la reprise après que les actions nigérianes ont progressé de 63 % en 2025. Le naira, qui s'était apprécié en 2025 pour la première fois en 13 ans, s'est maintenu dans une fourchette étroite cette année. Cela a atténué les pertes de change qui avaient dissuadé les investisseurs de se tourner vers les actifs libellés en naira.

Les actions nigérianes ont progressé d'environ 66 % en dollars en 2026, dépassant l'indice Kospi sud-coréen après une vague de ventes sur les titres technologiques. Le Kospi a perdu 22 % en juillet, les investisseurs s'interrogeant sur les dépenses consacrées à l'intelligence artificielle. Les gains enregistrés par le Nigeria reflètent l'effet des capitaux locaux, de la stabilité monétaire et des bénéfices des entreprises, mais la faible participation étrangère fait que cette reprise dépend de la demande intérieure.

Points clés à retenir

Le marché nigérian est devenu un test permettant de déterminer si une reprise boursière peut perdurer sans capitaux étrangers. Les fonds de pension locaux, les gestionnaires d'actifs et les investisseurs particuliers peuvent soutenir les cours, mais la participation étrangère est essentielle pour la liquidité, le volume des transactions et la place du Nigeria dans les indices mondiaux. Les fonds étrangers doivent choisir entre les actions et les bons du Trésor offrant un rendement proche de 20 %.

La stabilité des taux de change rend le marché obligataire plus attractif, car les investisseurs peuvent bénéficier du rendement sans perdre de valeur lors de la conversion du naira en dollars. Cette même stabilité soutient les actions, mais celles-ci comportent des risques liés aux entreprises et au marché et nécessitent davantage de temps pour être cédées. Le règlement T+1 ajoute une difficulté supplémentaire. Un règlement plus rapide réduit le risque de contrepartie, mais il peut obliger les institutions étrangères à transférer des liquidités avant la transaction, ce qui augmente les coûts et limite la flexibilité.

L'évaluation de FTSE Russell pourrait influencer la prochaine étape. Un retour au statut de marché «frontière» pourrait attirer des fonds indiciels et améliorer la demande étrangère. Un retard pourrait maintenir le marché tributaire des acheteurs locaux. La remontée des cours ne prouve pas que les investisseurs étrangers aient fait le mauvais choix. Les bons du Trésor offraient un revenu tandis que les actions comportaient davantage de risques. La question clé est de savoir si les bénéfices, la stabilité du naira et les flux nationaux pourront continuer à soutenir les cours après les gains déjà enregistrés.