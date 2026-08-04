Kenya: Point Marché Daba Finance - BRVM clôture en hausse, ORGT +16.3%, focus Kenya & Nigéria

Récapitulatif de la Semaine : 27 juillet au 2 août 2026

La semaine du 27 juillet au 2 août 2026 a été marquée par des dynamiques intéressantes sur les marchés africains. Après plusieurs semaines de gains, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a connu une période de prises de bénéfices, mais a su clôturer sur une note globalement constructive, signe de la résilience du marché.

Performances du Marché

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Le fait marquant de la semaine est sans conteste la performance d'Oragroup Togo (ORGT), qui s'est envolé de +16.3%, se positionnant comme le principal moteur de cette période. D'autres titres comme Sicor Côte d'Ivoire (+14.29%) et Safca Côte d'Ivoire (+10.63%) ont également contribué positivement.

Cependant, tous les titres n'ont pas connu la même fortune. Ecobank Transnational Inc (ETIT) a figuré parmi les plus fortes baisses avec -9.59%, suivi de Sicable Côte d'Ivoire (-7.89%) et Setao Côte d'Ivoire (-7.75%).

Actualités et Tendances Clés

Titres Tokenisés au Kenya : Tether et la Bourse Nationale du Kenya (NSE) explorent activement le potentiel des titres tokenisés. Cette initiative pourrait révolutionner l'accès aux marchés financiers et la liquidité en Afrique de l'Est.

Tether et la Bourse Nationale du Kenya (NSE) explorent activement le potentiel des titres tokenisés. Cette initiative pourrait révolutionner l'accès aux marchés financiers et la liquidité en Afrique de l'Est. Rallye Boursier du Nigéria : Le marché nigérian a enregistré un impressionnant rallye boursier de 66%. Fait notable, ce dynamisme a été largement manqué par les investisseurs étrangers, soulevant des questions sur la profondeur et l'accessibilité de ce marché pour la diaspora et les fonds internationaux.

Le marché nigérian a enregistré un impressionnant rallye boursier de 66%. Fait notable, ce dynamisme a été largement manqué par les investisseurs étrangers, soulevant des questions sur la profondeur et l'accessibilité de ce marché pour la diaspora et les fonds internationaux. Cyberattaque en Angola : Unitel, un acteur majeur, a été victime d'une cyberattaque juste avant son introduction en bourse historique en Angola, rappelant les défis de cybersécurité dans un contexte de numérisation croissante.

La BRVM composite a terminé la semaine sur un ton constructif, avec un changement de 0.32%, suggérant une dynamique de marché en quête de nouveau leadership. Notre analyse met en lumière Oragroup Togo comme un acteur à suivre de près dans cette évolution.

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Points clés à retenir

La BRVM a clôturé la semaine sur une note constructive. Oragroup Togo a enregistré une hausse remarquable de +16.3%. Les titres tokenisés au Kenya et le rallye boursier du Nigéria sont au coeur de l'actualité.