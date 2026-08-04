Kenya: Point Marché Daba Finance - BRVM clôture en hausse, ORGT +16.3%, focus Kenya & Nigéria

Récapitulatif de la Semaine : 27 juillet au 2 août 2026
La semaine du 27 juillet au 2 août 2026 a été marquée par des dynamiques intéressantes sur les marchés africains. Après plusieurs semaines de gains, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a connu une période de prises de bénéfices, mais a su clôturer sur une note globalement constructive, signe de la résilience du marché.
Performances du Marché
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Le fait marquant de la semaine est sans conteste la performance d'Oragroup Togo (ORGT), qui s'est envolé de +16.3%, se positionnant comme le principal moteur de cette période. D'autres titres comme Sicor Côte d'Ivoire (+14.29%) et Safca Côte d'Ivoire (+10.63%) ont également contribué positivement.
Cependant, tous les titres n'ont pas connu la même fortune. Ecobank Transnational Inc (ETIT) a figuré parmi les plus fortes baisses avec -9.59%, suivi de Sicable Côte d'Ivoire (-7.89%) et Setao Côte d'Ivoire (-7.75%).
Actualités et Tendances Clés
- Titres Tokenisés au Kenya : Tether et la Bourse Nationale du Kenya (NSE) explorent activement le potentiel des titres tokenisés. Cette initiative pourrait révolutionner l'accès aux marchés financiers et la liquidité en Afrique de l'Est.
- Rallye Boursier du Nigéria : Le marché nigérian a enregistré un impressionnant rallye boursier de 66%. Fait notable, ce dynamisme a été largement manqué par les investisseurs étrangers, soulevant des questions sur la profondeur et l'accessibilité de ce marché pour la diaspora et les fonds internationaux.
- Cyberattaque en Angola : Unitel, un acteur majeur, a été victime d'une cyberattaque juste avant son introduction en bourse historique en Angola, rappelant les défis de cybersécurité dans un contexte de numérisation croissante.
La BRVM composite a terminé la semaine sur un ton constructif, avec un changement de 0.32%, suggérant une dynamique de marché en quête de nouveau leadership. Notre analyse met en lumière Oragroup Togo comme un acteur à suivre de près dans cette évolution.
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Points clés à retenir
La BRVM a clôturé la semaine sur une note constructive. Oragroup Togo a enregistré une hausse remarquable de +16.3%. Les titres tokenisés au Kenya et le rallye boursier du Nigéria sont au coeur de l'actualité.