Maroc: À 15 ans, il a tenté seul de franchir la frontière

Selon Madrid, plus de 70 000 personnes sont entrées illégalement à Ceuta avant d'en être expulsées. Parmi elles, de jeunes garçons qui n'ont que peu d'avenir au Maroc.

Ce mardi, les ministres de l'Intérieur des pays membres de l'Union européenne ont eu une réunion sur la situation à Ceuta, cette enclave espagnole située en territoire marocain.

Selon Madrid, plus de 70 000 personnes sont entrées illégalement dans ce territoire. La plupart ont été refoulées. Un premier bilan montre que les candidats sont, comme souvent, de jeunes garçons qui n'ont que peu d'avenir au Maroc.

Une semaine après cet événement tragique, qui a causé la mort de 75 Marocains, les causes de cette tentative d'entrer illégalement sur un bout de territoire espagnol, hérité de la colonisation, sont encore floues. Si certains parlent d'instrumentalisation du Maroc, d'autres pointent du doigt le laxisme du Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La réalité est toute autre pour les Marocains qui ont entrepris la traversée. Omar, 15 ans, a tenté seul de franchir la frontière. Il raconte : "Quand je suis arrivé ici, j'ai passé ma première nuit dans la rue. Je me réveillais toutes les deux heures. Les gens couraient en criant : "Police ! Police !, Franchement, c'était vraiment horrible."

Les raisons de cette ruée

Le Maroc est classé première puissance industrielle de l'Afrique par la Banque africaine de développement. L'opinion publique se demande donc les raisons de cette fuite massive des jeunes Marocains.

"Si vous n'avez pas d'argent, la vie est très difficile pour les mineurs au Maroc. Même pour les adultes, trouver du travail est extrêmement compliqué", dit Omar.

Pour ces milliers de Marocains, l'espoir se trouve donc ailleurs, non loin de leur terre natale. Pourtant, à Ceuta, les choses sont différentes.

"Pour les mineurs, on dit que l'Espagne leur donne tout. Mais quand on arrive ici, il n'y a rien. Pas de centres d'accueil, pas de nourriture, pas de soutien, rien du tout. On vous frappe et on vous renvoie dans votre pays", raconte encore Omar.

Pas question d'abandonner

Même sans beaucoup d'option, Omar est résolu à tenter de nouveau sa chance pour rejoindre l'Europe.

"On ne peut sûrement pas nager d'ici jusqu'à Tarifa ou jusqu'à la péninsule. On peut demander de l'aide. Il y a des gens bien qui pourraient vous emmener avec eux. Ou peut-être qu'il existe d'autres solutions. Je ne sais pas, je continue de chercher. Mais dès que je trouverai une possibilité de partir, je la saisirai immédiatement."

La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, s'est empressée de critiquer l'Espagne qui est le seul pays de l'Union européenne à avoir mis récemment en place un programme de régularisation des étrangers sans papiers.