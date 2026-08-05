Afrique: L'Angola et l'UA préparent le sommet sur la prévention et la résolution des conflits

Luanda — Des délégations de l'Angola et de l'Union africaine se sont réunies ce mardi à Luanda pour préparer le Sommet extraordinaire des Chefs d'État et de gouvernement de l'organisation continentale consacré au renforcement des mécanismes de prévention et de résolution des conflits.

Ce sommet, une initiative de l'Angola, est prévu pour les 29 et 30 août à Luanda.

Les travaux ont été dirigés par le directeur pour l'Afrique, le Moyen-Orient et les organisations régionales du Ministère des Relations Extérieures, Jorge Catarino Cardoso, et par la secrétaire de la Commission de l'Union africaine, Dalitso Dikirani Bonongwe.

Au cours de la réunion, les délégations ont examiné les principaux aspects techniques et organisationnels de la mission préparatoire de la Commission de l'Union africaine à Luanda, en mettant l'accent sur les objectifs de la visite, le projet de programme de travail et les mesures nécessaires pour assurer la tenue de la session extraordinaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les parties ont également procédé à l'harmonisation des procédures et à la définition des priorités opérationnelles, afin de garantir le respect du calendrier établi et de créer les conditions propices à la tenue de l'événement.

Pour renforcer la préparation, les équipes techniques ont été réparties en groupes de travail chargés des différents volets de l'organisation, notamment les aspects protocolaires, logistiques, administratifs, sécuritaires, la communication et le soutien aux délégations participantes.

La session extraordinaire réunira les Chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour analyser les défis liés à la paix et à la sécurité en Afrique et examiner des propositions visant à renforcer les mécanismes africains de prévention et de résolution des conflits.

La tenue de la session extraordinaire à Luanda place la capitale angolaise au coeur des discussions sur la paix et la sécurité sur le continent et ouvre la voie à une analyse conjointe des mécanismes africains de prévention et de résolution des conflits.