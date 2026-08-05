Congo-Brazzaville: Le Congo interdit de participer aux compétitions de la CAF

La Confédération africaine de football a décidé d'appliquer les dispositions des règlements de ses compétitions pour rejeter la proposition de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) de réengager en l'absence du championnat national l'Athletic club Léopards de Dolisie et l'Association sportive Otohô d'Oyo. Un coup dur pour le football congolais, en général, et ces deux clubs en particulier.

Le comité exécutif a décidé de réengager l'AC Léopards de Dolisie et l'Association sportive Otohô aux prochaines compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF). L'AC Léopards devrait jouer la Ligue des champions 2026-2027 et l'AS Otohô la Coupe africaine de la Confédération de la même saison."En l'absence de toutes compétitions nationales et tenant compte du calendrier de la CAF fixant le dernier délai au 30 juin 2026, le comité exécutif a décidé d'engager les clubs AC Léopards pour la Ligue des champions et AS Otohô pour la Coupe de la Confédération africaine de football », a déclaré la Fécofoot dans sa réunion du 22 avril.

Mais l'absence des compétitions nationales, depuis plus de deux ans, a cette fois-ci eu raison sur cette volonté. Les deux clubs paient donc le prix de la crise qu'à traversée le football congolais depuis 2024.

Les deux clubs congolais avaient été réengagés à titre exceptionnel lors de la saison 2025-2026 mais avaient connu des fortunes diverses dans leur campagne africaine. En Ligue des champions, AC Léopards de Dolisie a été éliminée au premier tour préliminaire par Black bulls du Mozambique sans perdre un match mais aux tirs au but.

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AS Otohô a été éliminée à la porte des demi-finales par le Zamalek d'Egypte sans pourtant démériter. Le manque de compétition avait vraiment joué un sale tour à tous les deux. Les dommages collatéraux provoqués par les récents événements auront de lourdes conséquences sur la volonté affichée de préserver les indices des clubs congolais à la CAF.