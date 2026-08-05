Congo-Kinshasa: Ebola se propage à un 'rythme inédit', alerte l'ONU

Dakar — L'épidémie d'Ebola continue à se propager en République démocratique du Congo (RDC) à un rythme inédit, avec 567 nouvelles contaminations et 296 décès enregistrés en une semaine, a annoncé l'Organisation des nations unies

"L'épidémie poursuit sa progression à un rythme inédit. En une semaine, 567 nouveaux cas et 296 décès ont été enregistrés, les bilans hebdomadaires les plus élevés depuis le début de la flambée, le 15 mai dernier", indiquent les données des agences intervenant dans les zones touchées par l'épidémie en RDC.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a, à ce jour, comptabilisé 3 748 cas confirmés d'Ebola, 708 guérisons et 1 657 décès liés à la maladie qui touche 49 zones de santé réparties dans cinq provinces de la RDC.

Il s'agit notamment des provinces d'Ituri, du Haut-Hélé, du Nord-Kivu et de la Tshopo, détaille ONU-info, le site d'information des Nations unies qui souligne que l'Ituti concentre encore près de 90 % des cas de transmission du virus.

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Les données des agences onusiennes font ressortir que près de 17 000 personnes contacts sont actuellement suivies, dont environ 80 % font l'objet d'un suivi quotidien suivant un dispositif visant à rompre les chaînes de transmission.

L'OMS, par la voix de son porte-parole, Tarik Jasarevic a estimé lundi que les moyens déployés dans les zones concernées restent insuffisants.

"'Nous avons besoin d'un soutien accru, tant sur le plan financier qu'en ressources opérationnelles, afin de renforcer l'ensemble des composantes de la riposte", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Onu-info.

L'agence onusienne en charge de la santé estime que des ressources supplémentaires sont nécessaires pour augmenter les capacités de prise en charge des patients, renforcer les équipes d'investigation, soutenir les opérations d'inhumation sécurisée et appuyer les agents communautaires mobilisés contre l'épidémie.