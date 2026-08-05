Cameroun: Succession de Biya - Le fils du président sur le trône ?

Nominations militaires, verrouillage des institutions, éviction du secrétaire général : le clan Biya prépare-t-il une succession dynastique au Cameroun ? Le fils du président, Franck Biya, est-il l'héritier désigné ? Enquête.

Alors que Paul Biya, 93 ans, s'enfonce dans un silence de plus en plus inquiétant, les nominations de généraux issus de son clan et la marginalisation du secrétaire général de la présidence dessinent les contours d'une succession dynastique qui inquiète l'opposition et une partie de la société civile.

Le président Paul Biya, 93 ans, est absent du Cameroun depuis 59 jours. Pendant ce temps, l'armée se réorganise. Cinq nouveaux généraux de brigade ont été nommés. Un nouveau commandant de la Garde présidentielle a pris ses fonctions. Un nouveau major général de l'état-major a été désigné.

Mais ce qui inquiète le plus les observateurs, c'est l'origine de ces promus : une très large majorité est issue de la même aire géographique que le président. Le clan Biya est en train de verrouiller l'appareil sécuritaire.

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Alors, une question se pose à voix haute : le Cameroun se prépare-t-il à une succession dynastique ?

Le verrouillage de l'appareil sécuritaire : un coup de force institutionnel ?

Les récentes nominations au sein des forces de défense camerounaises ont suscité de vives inquiétudes dans les rangs de l'opposition et chez de nombreux observateurs. Selon des sources proches du dossier, les principaux postes de commandement de l'armée, de la police et des autres forces de sécurité semblent désormais concentrés entre les mains de personnalités considérées comme proches du pouvoir.

« Cette évolution alimente l'idée d'un verrouillage progressif des institutions à l'approche d'échéances politiques importantes », analyse un chercheur spécialiste de la région, sous couvert d'anonymat. « Certains y voient une forme de coup de force institutionnel, dans la mesure où les principaux leviers de l'État seraient progressivement placés sous le contrôle d'un même cercle de pouvoir. »

Ferdinand Ngoh Ngoh écarté : la fin d'une ère ?

Dans cette lecture des événements, la perspective d'une succession institutionnelle portée par le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngoh Ngoh, apparaît de moins en moins crédible. Au contraire, l'hypothèse avancée est celle d'une transmission du pouvoir au profit d'une personnalité directement issue du clan présidentiel.

Certains vont jusqu'à évoquer la possibilité que le fils du président Paul Biya, Franck Biya, puisse être présenté comme héritier politique, même si aucun élément public ne permet aujourd'hui de confirmer un tel scénario. « Les dernières nominations sont perçues comme une volonté d'écarter les réseaux d'influence concurrents, notamment ceux qui étaient associés au secrétaire général de la présidence », explique un analyste politique basé à Yaoundé.

L'opposition marginalisée, le débat public verrouillé

Parallèlement, l'opposition est, selon ses partisans, de plus en plus marginalisée et diabolisée dans le débat public. Les critiques du régime sont systématiquement qualifiées de « trahison » ou de « complot », tandis que les médias indépendants subissent des pressions croissantes.

« Dans cette perspective, le clan présidentiel aurait pris les devants afin de s'assurer le contrôle complet de l'appareil d'État avant l'échéance électorale », souligne un responsable du MRC, sous couvert d'anonymat.

Septembre-novembre 2026 : une fenêtre de tir ?

Pour les tenants de cette analyse, la période comprise entre septembre et novembre pourrait constituer un moment décisif, marquant l'aboutissement de cette séquence politique faite de nominations, de recompositions et de rapports de force internes.

« C'est à ce moment-là que tout pourrait basculer », prévient un observateur de la vie politique camerounaise. « Soit le président réapparaît et reprend la main, soit le clan familial impose sa loi et officialise la succession. »

Les leçons de l'histoire : aucun pouvoir n'est éternel

Toutefois, l'histoire montre qu'aucun système politique n'est immuable. Les pouvoirs fondés sur une concentration excessive des leviers de l'État ou sur une logique clanique finissent souvent par être remis en cause, que ce soit par des évolutions internes, des dynamiques sociales ou des changements politiques.

« Aucun pouvoir n'est éternel », rappelle un historien camerounais. « L'histoire des États rappelle que toute concentration durable du pouvoir finit tôt ou tard par être confrontée à ses propres limites. »

Le Cameroun, qui a connu une relative stabilité sous le règne de Paul Biya, pourrait bien entrer dans une zone de turbulences dont personne ne maîtrise l'issue. La succession dynastique, si elle se confirmait, serait un tournant historique pour le pays et potentiellement un facteur de déstabilisation pour toute la région.

Le peuple camerounais, otage du jeu politique

Pendant que les élites jouent leur partie, le peuple, lui, subit. La cherté de la vie, le chômage des jeunes, l'insécurité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les défis éducatifs et sanitaires tout cela reste en suspens, tandis que les regards sont tournés vers un sommet de l'État qui semble de plus en plus lointain.

« Gouverner un peuple sans lui parler. Décider de son avenir sans son avis. C'est ça le plus grand mépris », écrivait récemment un humaniste camerounais.

Alors, succession dynastique ou pas ? La réponse, peut-être, viendra dans les prochaines semaines. En attendant, le Cameroun retient son souffle.