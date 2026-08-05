Afrique de l'Ouest: Lancement de l'Eco en 2027 - Le même refrain, sans changer de partition

Rien dans les annonces de juillet 2026 ne permet d'affirmer que l'ECO, la future monnaie commune régionale, verra le jour en 2027 dans une forme substantielle.

La CEDEAO maintient la date pour des raisons de crédibilité institutionnelle, mais chaque élément factuel disponible (absence de liste de pays participants, réactivation tardive de la Task Force, non-résolution des critères de convergence, silence sur la fracture sahélienne) indique que 2027 sera, comme 2020 avant elle, une date de façade plutôt qu'un aboutissement.

Un calendrier déjà mort-né

L'histoire de l'ECO est une histoire de reports. Le lancement était initialement prévu pour 2020, avant d'être ajourné pour cause de non-conformité de la majorité des États membres aux critères de convergence macroéconomique. La crise sanitaire a ensuite servi de prétexte supplémentaire pour repousser l'échéance à 2027 (une date retenue en 2021 et depuis présentée comme intangible, alors même que les fondamentaux qui avaient motivé le premier report n'ont pas changé).

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Ce qui frappe, ce n'est pas la réaffirmation de l'objectif (la CEDEAO ne pouvait pas faire autrement sans acter publiquement un nouvel échec), mais l'aveu, en creux, que rien n'est réglé. Le communiqué de Lungi (Sierra Leone) confirme que les dirigeants ignorent encore quels pays formeront le premier groupe de la monnaie unique, à moins de dix-huit mois de la date annoncée. Pour un projet monétaire censé engager près de 400 millions d'habitants, l'incertitude sur son périmètre à cette distance de l'échéance n'est pas un détail technique : c'est la preuve que le calendrier est fictif.

Le tour de passe-passe

Face à l'impossibilité de faire converger quinze économies aussi hétérogènes, la CEDEAO a adopté une rhétorique de "lancement progressif". Seuls les pays "satisfaisant aux critères de convergence" intégreront la première phase.

Ce basculement n'est pas nouveau, c'est un retour à une logique déjà actée en 2014 à Yamoussoukro, quand la Conférence des chefs d'État avait abandonné la stratégie initiale à deux étapes.

Autrement dit : la CEDEAO recycle une solution vieille de plus de dix ans, en la présentant comme une avancée.

Mais cette approche à plusieurs vitesses pose un problème fondamental : une union monétaire à géométrie variable n'est pas une union monétaire. C'est une zone de change fixe entre quelques pays volontaires, sans les mécanismes de solidarité budgétaire et de transfert qui font la force de l'euro ou du franc CFA.

Les écarts structurels entre économies anglophones et francophones sont abyssaux : niveaux d'inflation hétérogènes, déficits budgétaires élevés, dettes publiques en hausse, volatilité des taux de change.

Les prérequis techniques, eux, ne bougent pas

Sur le fond, la feuille de route reste ce qu'elle a toujours été : mise en place d'un mécanisme de change commun, libéralisation des comptes courants et de capital pour garantir la libre circulation des capitaux, harmonisation des politiques budgétaires et monétaires. Ce sont précisément les chantiers sur lesquels butent les États membres depuis l'origine du projet.

Le seul organe censé porter politiquement ce dossier (la Task Force présidentielle sur le programme de monnaie unique, créée pour piloter le dossier depuis l'origine du projet) a dû être « réactivée » lors du sommet, faute d'activité suffisante. Un seul de ses membres était encore en fonction : le président ivoirien Alassane Ouattara, à qui la CEDEAO a confié le leadership des opérations. Un projet censé engager quinze pays ne peut pas reposer sur la disponibilité politique d'un seul chef d'État sortant, sans que cela ne révèle une fragilité institutionnelle majeure.

Quant aux avancées concrètes mises en avant à Lungi, elles donnent la mesure du chemin qu'il reste à parcourir : l'enregistrement de la marque « ECO » auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, et l'admission de la Guinée au sein du groupe de travail présidentiel. Dix-huit mois avant un lancement monétaire censé toucher 400 millions de personnes, protéger un nom de marque n'est pas un jalon technique de premier plan. C'est le signe que les questions structurantes (change, capitaux, budgets) restent, elles, en suspens.

Le mur des critères de convergence

C'est ici que le dossier cesse d'être une question de volonté politique pour devenir un problème d'ingénierie économique pure. Pour intégrer l'union monétaire, un Etat doit respecter simultanément trois critères de premier rang (un déficit budgétaire inférieur ou égal à 3 % du PIB, une inflation annuelle maîtrisée (le seuil oscille selon les documents officiels entre 5 % et 10 %, signe que même sa définition n'est pas stabilisée) et des réserves de change couvrant au moins trois mois d'importations), ainsi que des critères de second rang, dont un taux d'endettement public plafonné à 70 % du PIB.

Ce flottement du seuil inflationniste n'est pas un détail administratif : une union monétaire qui ne sait pas quel est son propre critère d'admission ne peut prétendre à un calendrier fixe.

Le verdict est tombé lors de la réunion des gouverneurs de banques centrales à Monrovia, en février 2026. Seuls quatre États membres sur douze satisfaisaient l'ensemble des quatre critères primaires de convergence macroéconomique en 2025 (contre deux seulement en 2024).

Quatre critères pourtant modestes, mais même ce seuil bas reste hors de portée des deux tiers de la communauté. Et parmi les quatre pays "convergents", le Liberia n'en remplit que quatre des six critères totaux, échouant notamment sur le taux d'endettement public et le taux d'intérêt. Ce qui montre que même les « bons élèves » de la région peinent à tenir l'intégralité du tableau de bord.

Le constat est implacable : on ne construit pas une union monétaire avec un tiers de ses membres à peine alignés.

Le Nigeria, géant aux pieds d'argile

Toute analyse sérieuse de l'ECO doit commencer par le Nigeria. Ce pays représente 65 % du PIB régional et environ 50 % de la population de la CEDEAO. Son inclusion est une condition sine qua non de la viabilité de la monnaie. Or ses indicateurs sont catastrophiques au regard des critères de convergence.

L'inflation nigériane, certes en baisse, devrait encore osciller entre 13 % et 16 % sur 2026-2027 selon les dernières prévisions du FMI et de la Banque africaine de développement (soit, dans tous les cas, plus du double du plafond requis). Le déficit budgétaire, lui, est attendu entre 2,3 % et 4,4 % du PIB en 2026 selon les institutions, une fourchette qui dépasse déjà la barre des 3 % dans plusieurs de ces estimations.

Fitch Ratings confirme d'ailleurs que le déficit pourrait atteindre 5 % du PIB en cette année pré-électorale.

Comment intégrer dans une union monétaire un pays dont la banque centrale manque d'indépendance, dont la discipline budgétaire est historiquement défaillante, et dont les chocs pétroliers créent des asymétries de chocs irréconciliables avec les économies voisines ?

Ce n'est donc pas un problème de calendrier trop serré, mais de non-conformité structurelle et généralisée. Une union monétaire ne peut décemment se construire sur des critères qu'aucun de ses futurs membres, y compris les plus stables, ne remplit dans la durée.

L'architecture monétaire manquante

Au-delà des critères chiffrés, trois briques d'ingénierie restent absentes de tout communiqué officiel (alors qu'elles conditionnent, techniquement, la viabilité même d'une monnaie commune) : Un mécanisme de change entre les monnaies nationales en amont de la fusion (non précisé à ce jour) ; la libéralisation des comptes de capital, condition de la libre circulation des capitaux (non actée, et politiquement sensible pour des banques centrales réticentes à perdre le contrôle de leur politique monétaire) ; une banque centrale commune dotée d'un mandat d'indépendance clair, seule garante de la crédibilité de la future monnaie face aux marchés (aucune annonce concrète sur sa gouvernance, sa composition ou son calendrier d'installation).

Le sommet de juillet 2026 à Lungi, en Sierra Leone, a beau saluer "les progrès techniques réalisés" et l'enregistrement de la marque "ECO" auprès de l'OAPI, la réalité est autrement plus terne. Les gouverneurs de banques centrales doivent encore trancher sur la gouvernance de la future banque centrale, les règles de décision et la composition du premier noyau monétaire.

Autrement dit : on ne sait toujours pas qui décidera de la politique monétaire, comment, ni avec quels pays. C'est l'équivalent de vouloir inaugurer un pont sans avoir posé les fondations.

Sans ces trois éléments spécifiés, une date de lancement reste une déclaration d'intention, pas un jalon technique.

Le noeud non résolu de l'UEMOA

C'est le plus grand paradoxe du projet ECO : la proposition évoquée lors des consultations des gouverneurs de banques centrales à Monrovia, en février 2026, d'une première phase à six pays (Liberia, Nigeria, Ghana, Sierra Leone, Guinée, Gambie) sans les pays de l'UEMOA (ces huit États qui partagent déjà le franc CFA (arrimé à l'euro par un mécanisme de convertibilité garanti par le Trésor français), et disposent d'une banque centrale intégrée depuis des décennies).

C'est un point d'architecture rarement souligné qui mérite d'être posé noir sur blanc.

L'hypothèse (une première phase sans les pays de l'UEMOA), évoquée dès février lors des consultations de Monrovia, est un non-sens économique absolu. Comment créer une monnaie unique régionale en excluant d'emblée la moitié des membres, et surtout ceux qui ont déjà l'expérience d'une union monétaire fonctionnelle ? C'est l'équivalent de vouloir fonder l'euro sans l'Allemagne.

Pire : le Burkina Faso, le Mali et le Niger, désormais regroupés dans la Confédération des États du Sahel (AES), ont quitté la CEDEAO mais continuent d'utiliser le franc CFA dans le cadre de l'UEMOA. Leur participation à l'ECO reste "à définir". Autrement dit, trois pays sur quinze sont hors-jeu politique, même si leur intégration économique reste inscrite dans les faits.

Par ailleurs, la CEDEAO n'a précisé nulle part si ces pays basculeraient en bloc vers l'ECO dès son lancement, ou continueraient d'utiliser le CFA le temps que les autres États rattrapent leur retard de convergence. Ce qui reviendrait à faire coexister deux zones monétaires distinctes sous une même bannière officielle.

C'est un problème de conception non tranché, pas un détail de mise en oeuvre.

La fracture sahélienne, angle mort du discours officiel

Aucun communiqué de la CEDEAO n'aborde frontalement ce qui constitue pourtant l'obstacle politique le plus lourd : le retrait effectif du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l'organisation, regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel (AES). Une union monétaire régionale qui se construit en excluant de fait trois de ses membres historiques (et une partie significative de la population et du territoire ouest-africains) ne peut prétendre à l'intégration qu'elle affiche comme objectif. La CEDEAO communique sur un « espace monétaire de 400 millions d'habitants » sans jamais préciser si ce chiffre inclut ou non les pays sahéliens sortants.

Ce que révèle la comparaison chiffrée

L'argument économique en faveur de l'ECO reste identique depuis vingt ans : réduire les coûts de transaction dans une région où le commerce intracommunautaire plafonne autour de 12 % des échanges totaux (source : CEDEAO/Commission de l'Union africaine, données 2023-2024), contre plus de 60 % en Europe. Cet argument est solide sur le papier, mais il souligne, par contraste, l'ampleur du problème structurel que la monnaie unique est censée résoudre sans qu'aucune réforme de fond n'ait encore été engagée pour y parvenir. Une monnaie commune ne crée pas mécaniquement l'intégration commerciale ; elle en est, au mieux, un accélérateur, à condition que les circuits économiques, douaniers et logistiques suivent.

2027, une date politique, pas économique

Rien dans les annonces ne permet d'affirmer que l'ECO verra le jour en 2027 dans une forme substantielle. La CEDEAO maintient la date pour des raisons de crédibilité institutionnelle (abandonner l'échéance reviendrait à acter un échec politique majeur), mais chaque élément factuel disponible converge dans le même sens : absence de liste de pays participants, réactivation tardive de la Task Force, conformité marginale aux critères de convergence (seuls quatre États sur douze remplissent les quatre critères primaires, et aucun ne satisfait l'ensemble des six critères), architecture monétaire non spécifiée (change, capitaux, banque centrale commune), articulation non tranchée avec l'UEMOA et le franc CFA, silence sur la fracture sahélienne. Le diagnostic n'est donc pas celui d'un simple retard de calendrier, mais celui d'une absence de prérequis structurels à la source. 2027 s'annonce, comme 2020 avant elle, comme une date de façade plutôt qu'un aboutissement.

Un indicateur éloquent : 29,2 %

Selon une analyse indépendante de la chaîne Africa Today Club, qui agrège des données de la CEDEAO et du FMI, le niveau de préparation technique de l'ECO serait passé de 41,7 % à 29,2 % sur douze mois. Ce chiffre, bien que contestable dans sa méthodologie exacte, traduit une vérité que les officiels préfèrent occulter : le projet est loin d'être mûr.

Le lancement de l'ECO en 2027 n'est pas une hypothèse de travail sérieuse. C'est une date politique destinée à maintenir l'illusion du progrès régional, à rassurer les partenaires extérieurs et à justifier le budget des institutions de la CEDEAO.

Pour que l'ECO voie le jour, il faudrait une convergence réelle et durable de la quinzaine d'économies de la région, ce qui prendrait au minimum une décennie de discipline budgétaire sans précédent ; la création d'une Banque centrale ouest-africaine dotée de crédibilité et d'indépendance ; la résolution de la fracture politique entre la CEDEAO et l'AES ; un accord clair sur le sort du franc CFA et son articulation avec l'ECO ; des mécanismes de solidarité budgétaire que personne n'a encore définis.

Aucun de ces préalables n'est aujourd'hui réalisé. Aucun ne le sera d'ici juillet 2027.

Le scénario le plus probable n'est pas l'abandon pur et simple du projet, mais un nouveau glissement : soit un report explicite, soit un lancement symbolique et partiel (quelques pays, une monnaie de compte plus qu'un instrument de paiement généralisé), suivi d'une extension promise « progressivement ». Ce n'est pas ainsi que naît une monnaie forte. C'est ainsi que naît un communiqué de plus.