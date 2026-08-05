Centrafrique: Incident au pays - Les FACA récupèrent des armes

Des soldats camerounais ont été désarmés par les FACA à Gasol, en RCA. Un incident qui ravive les tensions frontalières. Une réunion de haut niveau est prévue.

Un nouvel incident à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine : des militaires camerounais ont été désarmés par les FACA à Gasol, dans la préfecture de la Nana-Mambéré. Le contentieux frontalier historique entre les deux pays refait surface.

Un incident a ravivé les tensions à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Des soldats camerounais ont été désarmés par les Forces armées centrafricaines (FACA) après avoir été surpris en opération dans le village de Gasol, situé à environ six kilomètres de Cantonnier, dans la préfecture de la Nana-Mambéré.

Considérant cette présence comme une incursion irrégulière sur son territoire, l'armée centrafricaine a procédé au désarmement des militaires camerounais. Les armes saisies sont actuellement conservées par les autorités centrafricaines. Une réunion de haut niveau est prévue ce mardi pour tenter de désamorcer la crise.

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Mais cet incident n'est que le dernier épisode d'un contentieux frontalier qui dure depuis des années.

Un incident qui ravive les tensions frontalières

Les faits se sont produits à la fin de la semaine dernière, selon plusieurs sources locales. Des éléments des FACA, déployés dans un poste avancé à Gasol, ont surpris des soldats camerounais effectuant un « contrôle de routine » à l'intérieur du territoire centrafricain, près de la frontière avec la ville camerounaise de Garoua-Boulaï.

Considérant cette présence comme irrégulière, les militaires centrafricains ont procédé au désarmement de leurs homologues camerounais. Aucun affrontement armé ni perte en vies humaines n'a été signalé, ce qui laisse entrevoir une volonté des deux parties de privilégier le dialogue plutôt que l'escalade.

Les armes saisies sont actuellement conservées par les autorités centrafricaines en attendant l'issue des discussions entre les deux parties.

Un différend frontalier qui dure depuis 2013

Cet incident intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Bangui et Yaoundé autour de la délimitation de leur frontière commune. Les autorités centrafricaines estiment que le Cameroun occupe illégalement certaines portions du territoire centrafricain.

Le maire de Koundé, Yaouba Zédou, confirme la tenue d'une réunion entre les autorités centrafricaines et camerounaises : « Une réunion de haut niveau est prévue ce mardi avec les autorités camerounaises afin de trouver une solution à cette affaire. Depuis 2013, un différend frontalier oppose la RCA et le Cameroun, avec ce que nous considérons comme une occupation illégale d'une partie de notre territoire par la partie camerounaise », explique-t-il.

Une commission mixte transfrontalière en échec

Pour tenter de régler ce différend, une commission mixte transfrontalière a été mise en place. Malgré plusieurs rencontres entre les deux États, aucune solution définitive n'a encore été trouvée.

Selon les autorités centrafricaines, cet épisode s'inscrit dans un contentieux plus ancien concernant le tracé de la frontière entre les deux États. Bangui soutient qu'une partie de son territoire fait l'objet d'une occupation par le Cameroun depuis plusieurs années, une situation qui alimente régulièrement des incompréhensions sur le terrain entre les forces de sécurité déployées de part et d'autre de la frontière.

Des relations bilatérales sous tension

Malgré les liens historiques et les échanges économiques importants qui unissent les deux pays, la délimitation précise de certains segments de leur frontière commune reste contestée. La frontière entre le Cameroun et la RCA, longue de plusieurs centaines de kilomètres, traverse des zones souvent isolées et difficiles d'accès, ce qui complique les opérations de délimitation.

Les autorités locales ont rapidement engagé des démarches pour apaiser les tensions. Une rencontre entre les responsables administratifs et sécuritaires des deux pays est prévue afin d'examiner les circonstances de l'incident et de rechercher une issue consensuelle.

Un précédent en 2020

Ce n'est pas la première fois que des soldats traversent la frontière dans un sens ou dans l'autre. En décembre 2020, environ 127 soldats centrafricains s'étaient réfugiés au Cameroun, munis de leurs équipements militaires, avant d'être désarmés et pris en charge par l'armée locale.

Ces événements rappellent la fragilité de la situation sécuritaire dans la région et la nécessité pour les deux pays de trouver une solution durable à leur contentieux frontalier.

L'enjeu : la stabilité régionale

Au-delà du simple incident militaire, c'est la stabilité de toute une région qui est en jeu. La frontière entre le Cameroun et la RCA est poreuse, et les tensions entre les deux pays pourraient bénéficier aux groupes armés qui opèrent dans la zone.

La communauté internationale, notamment les Nations unies et l'Union africaine, suit de près l'évolution de la situation. Une escalade des tensions pourrait compromettre les efforts de stabilisation en cours en République centrafricaine.

La réunion de ce mardi : un test pour la diplomatie

La réunion de haut niveau prévue ce mardi entre les autorités des deux pays sera un test crucial pour la diplomatie régionale. Les discussions devraient porter sur les circonstances de l'incident, la restitution des armes saisies et, plus largement, la recherche d'une solution durable au différend frontalier.

Reste à savoir si les deux parties parviendront à surmonter leurs divergences et à trouver un terrain d'entente. L'histoire récente montre que les contentieux frontaliers en Afrique sont souvent longs à résoudre et peuvent alimenter des tensions pendant des décennies.

L'issue de cette rencontre pourrait bien déterminer l'état des relations entre Yaoundé et Bangui pour les mois à venir.