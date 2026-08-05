Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 05 août 2026

revue de presse

L'armée nigériane obtient une hausse salariale historique

Le président nigérian Bola Tinubu annonce une hausse des salaires des militaires afin d'améliorer leurs conditions de vie et de renforcer le moral des troupes engagées dans la lutte contre le terrorisme et le banditisme.

À compter du 1er septembre, près de 250 000 militaires bénéficieront de cette revalorisation. Les augmentations varieront de 30 à 80 %, selon le grade. Les soldats du rang, de simple soldat à sergent-chef, bénéficieront de la plus forte hausse, avec 80 % d'augmentation.

Les officiers allant de colonel à adjudant verront leur rémunération progresser de 50 %, tandis que les généraux percevront une hausse de 30 %. (Source Africanews)

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Burkina : Traoré érige la RPP en boussole de la souveraineté

À l’occasion du 66e anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a exhorté mercredi les Burkinabè à s’approprier les idéaux de la Révolution progressiste populaire (RPP), présentée comme la « boussole » devant guider le pays vers une souveraineté pleine et un développement fondé sur ses propres ressources.

Dans un message adressé à la Nation, le chef de l’État a estimé que les aspirations suscitées par l’accession du pays à l’indépendance, le 5 août 1960, avaient été compromises par des « manœuvres persistantes de domination et de prédation » visant les richesses nationales.

Selon lui, le Burkina Faso demeure engagé dans une « guerre de libération » de son territoire, tout en poursuivant une quête de « souveraineté totale » sur les plans politique, économique et sécuritaire. (Source Apanews)

Oman et Zimbabwe démantèlent un réseau de trafic d’êtres humains avec l’appui d’Interpol

Une opération conjointe menée par les autorités d’Oman et du Zimbabwe, avec le soutien d’Interpol, a permis de démanteler un réseau criminel spécialisé dans la traite d’êtres humains et le trafic international de stupéfiants. Le bilan fait état de, quatre suspects interpellés et une victime sauvée.

Interpol a annoncé ce mardi 4 août 2026 le démantèlement d’un réseau transnational de traite d’êtres humains qui exploitait ses victimes pour le transport de drogues entre plusieurs pays.

L’enquête a débuté en juin dernier lorsque la police du Zimbabwe a signalé à ses homologues internationaux ainsi qu’à Interpol le cas d’une personne attirée vers Oman sous le prétexte d’une offre d’emploi. Ce qui semblait être une opportunité professionnelle s’est transformé en un véritable cauchemar. (Source AAfrik.com)

L'Angola et l'UA préparent le sommet sur la prévention et la résolution des conflits

Des délégations de l'Angola et de l'Union africaine se sont réunies ce mardi à Luanda pour préparer le Sommet extraordinaire des Chefs d'État et de gouvernement de l'organisation continentale consacré au renforcement des mécanismes de prévention et de résolution des conflits.

Ce sommet, une initiative de l'Angola, est prévu pour les 29 et 30 août à Luanda.

Les travaux ont été dirigés par le directeur pour l'Afrique, le Moyen-Orient et les organisations régionales du Ministère des Relations Extérieures, Jorge Catarino Cardoso, et par la secrétaire de la Commission de l'Union africaine, Dalitso Dikirani Bonongwe. (Source Angop)

Côte d’Ivoire : Hervé Renard fait son grand retour à la tête des Éléphants

C’est officiel : Hervé Renard reprend les rênes de la sélection ivoirienne. La Fédération ivoirienne de football a annoncé mardi 4 août la nomination du technicien français pour succéder à Emerse Faé, dont le contrat n’a pas été renouvelé. Un retour aux sources pour l’homme qui, en 2015, avait brisé plus de deux décennies de disette en offrant aux Éléphants leur deuxième étoile continentale.

Âgé de 57 ans, Hervé Renard hérite d’une mission claire : préparer la Côte d’Ivoire aux prochaines échéances internationales, avec en ligne de mire la Coupe d’Afrique des nations 2026 et le Mondial à venir. Il est attendu à Abidjan dans les jours prochains pour une prise de contact officielle et une conférence de presse dont les détails seront communiqués ultérieurement.

Ce choix marque un virage assumé après l’intérim d’Emerse Faé, qui avait pourtant conduit les Éléphants au sacre à domicile lors de la CAN 2024 avant de les guider jusqu’aux seizièmes de finale du Mondial 2026. (Source Africapresse)

RDC : L'OMS réclame un renforcement urgent de la riposte face à l'épidémie d'Ebola

L'Organisation mondiale de la santé alerte sur l'accélération de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Avec plus de 3 800 cas confirmés et 1 700 décès, l'agence onusienne estime que les moyens déployés restent insuffisants pour contenir la propagation du virus.

L'OMS a lancé mardi un appel à un soutien international accru pour faire face à l'épidémie d'Ebola qui sévit en République démocratique du Congo. Selon son porte-parole, Tarik Jasarevic, la propagation du virus est désormais plus rapide que la riposte sanitaire.

Déclarée officiellement le 15 mai, cette flambée, provoquée par le variant Bundibugyo, est la plus importante jamais enregistrée dans le pays. À ce jour, 3 802 cas confirmés, dont 1 707 décès, ont été recensés, tandis que près de 17 000 cas contacts font l'objet d'un suivi. (Source Africa Radio)

Ghana : Les réparations liées à l’esclavage au cœur de la visite du président en Jamaïque

Le président ghanéen John Dramani Mahama est en visite d’État en Jamaïque depuis le dimanche 2 août. Les deux pays ont affiché leur coopération sur le sujet des réparations vis-à-vis de l’esclavage transatlantique. Une cause que le Ghana avait portée devant les Nations unies en mars et que la Jamaïque veut faire avancer auprès du roi Charles III.

Si le Ghana a engagé un mouvement en faveur de réparations pour l’esclavage, la Jamaïque y travaille aussi. Le pays compte présenter une requête en septembre auprès du roi Charles III, ce que le président Mahama a salué.

« Je crois que cela est lié à ce que la Jamaïque essaie de faire avec la requête qui sera présentée au monarque britannique, et je tiens à exprimer le soutien du Ghana pour cette démarche, déclare-t-il. Plusieurs chemins peuvent mener à la même destination. Et l’un des chemins empruntés par la Jamaïque mène à la même destination que celle que nous voulons tous suivre. » (Source RFI)

États-Unis : Le visa érigé en nouvel instrument de puissance économique et migratoire

En imposant une caution pouvant atteindre 20 000 dollars aux ressortissants de cinquante pays, dont trente africains, l'administration américaine transforme la politique des visas en un puissant levier de sélection économique, de sécurité et d'influence géopolitique.

L'accès aux États-Unis vient de franchir un nouveau seuil de sélectivité. En pérennisant son programme de caution obligatoire pour certains demandeurs de visas de tourisme et d'affaires, Washington confirme une évolution profonde de sa politique migratoire : le visa devient désormais un instrument de sécurité nationale, mais aussi de régulation économique et d'influence diplomatique. Le dispositif est sans précédent.

Les ressortissants de cinquante pays, dont trente États africains, peuvent désormais être tenus de déposer une garantie financière comprise entre 10 000 et 20 000 dollars avant d'obtenir un visa. Cette somme leur sera restituée uniquement s'ils respectent les conditions de leur séjour et quittent le territoire américain dans les délais impartis. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Maroc : Un consortium prépare une usine de valorisation des déchets à 1,5 milliard de dollars

Casablanca s’apprête à accueillir l’une des plus importantes infrastructures de valorisation énergétique des déchets du continent. Porté par un consortium réunissant des partenaires marocains, japonais et suisses, ce projet de 1,5 milliard de dollars doit convertir chaque année 1,5 million de tonnes de déchets en électricité tout en contribuant à réduire les émissions issues de la décharge de Médiouna.

Le consortium conduit par la société helvético-japonaise Kanadevia Inova a officialisé la signature d’un contrat de concession avec la municipalité de Casablanca en vue de construire une usine de valorisation énergétique des déchets. Le groupement associe également l’entreprise marocaine Nareva et le groupe japonais Itochu.

Le lancement des travaux est annoncé d’ici la fin de l’année, sous réserve de la finalisation du montage financier. La mise en service complète est attendue à la mi-2030. Une fois opérationnelle, l’installation traitera environ 1,5 million de tonnes de déchets par an. Sa production électrique, estimée à 115 mégawatts grâce à un mix associant déchets, énergie solaire et gaz de décharge, permettra d’alimenter près d’un million de personnes. (Source LSI Africa)

L'Égypte "ne permettra pas" à l'Éthiopie de construire de nouveaux barrages sur le Nil

L'Égypte « n'autorisera pas » l'Éthiopie à construire de nouveaux barrages sur le Nil, a déclaré le ministre de l'Irrigation Hani Sewilam, alors que le différend autour du barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) se poursuit.

Les déclarations de Sewilam interviennent environ deux semaines après des informations des médias indiquant que l'Éthiopie prévoit de construire trois barrages supplémentaires sur le Nil, en plus du GERD.

« Il est bien connu que l'Éthiopie a des projets de construction de nouveaux barrages, mais l'État égyptien l'autorisera-t-il ? Non », a déclaré Sewilam lors d'une conférence de presse au Caire, cité par la presse locale. (Source TRT Afrika)