Alger — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, mardi au Cercle national de l'Armée à Beni Messous (Alger), une cérémonie en l'honneur des retraités de l'Armée nationale populaire (ANP) issus de l'Armée de libération nationale (ALN), des familles de martyrs du devoir national, ainsi que des grands invalides et blessés dans le cadre de la lutte antiterroriste, à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'Armée nationale populaire (4 août).

Le président de la République a ainsi honoré des retraités de l'ANP issus de l'ALN, les familles de martyrs du devoir national et les grands invalides et blessés dans le cadre de la lutte antiterroriste, en leur remettant des attestations honorifiques et de reconnaissance.

Auparavant, le président de la République était arrivé au Cercle national de l'Armée, où il a été accueilli par le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, le Général d'Armée Saïd Chanegriha.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après avoir écouté l'hymne national, le président de la République a passé en revue des détachements militaires qui lui ont rendu les honneurs, avant de saluer les cadres et les officiers supérieurs de l'ANP, présents à la cérémonie d'accueil.

La Journée nationale de l'Armée nationale populaire est célébrée cette année sous le slogan "Armée nationale populaire : l'Algérie d'abord, l'Algérie ensuite, l'Algérie toujours".