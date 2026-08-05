Afrique: CNN présente le projet de méga-aéroport en Éthiopie, appelé à transformer l'aviation africaine

Addis Ababa — La chaîne Cable News Network (CNN) a consacré un reportage au projet d'expansion majeur et très attendu d'Ethiopian Airlines, destiné à accroître la capacité aérienne du pays et à renforcer son rôle de plaque tournante majeure du transport aérien en Afrique.

La compagnie aérienne, décrite par le présentateur comme l'un des transporteurs africains les plus prospères reliant le continent à des destinations du monde entier, prépare actuellement sa prochaine grande expansion.

L'aéroport international de Bishoftu, à la pointe de la technologie et dont le coût s'élève à plus de 12 milliards de dollars, aura une capacité d'accueil de 110 millions de passagers par an et d'environ 4 millions de tonnes de fret.

« Des pelleteuses aux excavatrices, en passant par les bulldozers et les camions, c'est l'un des plus grands chantiers du continent. Ce site vierge est situé à environ 40 km d'Addis-Abeba ; et si tout se déroule comme prévu, d'ici 2030, l'aéroport international ultramoderne de Bishoftu s'élèvera ici », a rapporté Victoria Rubadiri, présentatrice de l'émission « Connecting Africa ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cet aéroport moderne devrait être un moteur majeur de la transformation économique du pays.

Abraham Tesfaye, directeur général du projet de l'aéroport international de Bishoftu, a déclaré à CNN que le développement de cet aéroport entraînerait un essor macroéconomique significatif. « Il soutiendra essentiellement le commerce, facilitera le tourisme et fera de Bishoftu et de ses environs, y compris Addis-Abeba, une destination incontournable dans un avenir proche. »

Évoquant les projets d'expansion de la compagnie aérienne et l'avenir de l'aviation sur le continent, le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, a indiqué que la capacité économique de l'actuel aéroport international de Bole est de 25 millions de passagers et qu'elle atteindra sa limite maximale d'ici un an ou deux.

« C'est pourquoi nous avons décidé de construire un nouvel aéroport sur un autre site. Ce nouvel aéroport contribuera à développer davantage le secteur aérien en Éthiopie et sur le continent. »

Selon lui, rien que pour cet exercice fiscal éthiopien, Ethiopian Airlines a transporté 20,7 millions de passagers. Et si l'on ajoute les passagers desservis par d'autres compagnies aériennes qui desservent cette destination, ce sont environ 22 millions de passagers qui transitent par ce terminal chaque année.

De plus, il a souligné que la compagnie aérienne souhaitait étendre son réseau à l'échelle mondiale, notamment en Europe et en Afrique.

« L'Afrique est notre marché de référence : nous continuerons à ouvrir de nouvelles liaisons vers l'Afrique et à augmenter les fréquences de vol. »

À cet égard, le PDG a souligné que la ZLECA (Zone de libre-échange de la Communauté économique de l'Afrique de l'Est) est une initiative prometteuse entre les pays africains pour une croissance économique coordonnée. Pour que la ZLECA soit couronnée de succès, il faut que les personnes et les marchandises puissent circuler d'un pays africain à l'autre. Le secteur africain du transport aérien doit donc se développer pour contribuer à la réussite de l'initiative de la ZLECA.

L'aéroport international de Bishoftu est destiné à devenir la plus grande plaque tournante aérienne d'Afrique, capable d'accueillir jusqu'à 110 millions de passagers par an.