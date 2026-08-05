Addis Ababa — La chaîne américaine Cable News Network (CNN) a mis en avant le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) comme l'une des réalisations techniques les plus remarquables d'Afrique.

Le groupe médiatique a également présenté ce projet comme un symbole de la transformation économique globale du pays et de sa stratégie de développement axée sur les infrastructures.

Dans un reportage diffusé dans le cadre de son émission « Connecting Africa », la journaliste de CNN Victoria Rubadiri s'est rendue sur le site du GERD, dans l'ouest de l'Éthiopie, où elle a pu se rendre compte de l'ampleur du barrage et s'entretenir avec son chef de projet, l'ingénieur Kifle Horo.

Le reportage souligne que, si l'Éthiopie est depuis longtemps connue dans le monde entier pour ses exportations de café, le pays diversifie de plus en plus son économie grâce à des investissements majeurs dans les énergies renouvelables, l'exploitation minière, le tourisme et des projets d'infrastructures à grande échelle visant à stimuler la croissance à long terme et le commerce régional.

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CNN a décrit le GERD comme une réalisation hydro-ingénierie sans précédent sur le continent africain.

« Des milliers d'ouvriers du bâtiment et d'ingénieurs ont transformé une vallée isolée pour construire le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique. Aujourd'hui, avec ses 145 mètres de hauteur et ses 1,8 kilomètre de long en travers du Nil Bleu, le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne offre véritablement un spectacle à couper le souffle », a rapporté la chaîne.

Interrogé à ce sujet, l'ingénieur Kifle Horo, chef de projet du GERD, a déclaré que la centrale disposait d'une puissance installée d'environ 5 150 mégawatts, ce qui en fait la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique et un contributeur majeur à la production d'électricité de l'Éthiopie.

Elle y contribue à plus de 50 %, a-t-il souligné.

Construit sur le Nil Bleu, le GERD a vu ses travaux débuter en 2011, et le projet est officiellement entré en service en septembre 2025.

Par ailleurs, Kifle a confié à CNN que l'un des plus grands défis rencontrés pendant la construction était la logistique.

« Nous sommes à environ 1 400 kilomètres du port de Djibouti. Le transport des équipements lourds jusqu'au chantier a pris entre 60 et 90 jours », a-t-il déclaré, soulignant la complexité de la réalisation d'un projet d'infrastructure de grande envergure dans une région isolée.

CNN a également mis en avant ce qu'elle a décrit comme la caractéristique la plus distinctive du barrage : son modèle de financement.

Contrairement à de nombreux grands projets d'infrastructure menés dans les pays en développement, le GERD a été construit principalement grâce à des financements nationaux, les Éthiopiens y ayant contribué par le biais de dons publics, d'obligations émises par l'État et d'allocations provenant du budget national.

« Nous n'avons pas reçu un seul centime provenant de l'extérieur de l'Éthiopie. Ce projet a été réalisé par les Éthiopiens, et son coût total -- estimé entre 4,2 et 5 milliards de dollars américains -- a été entièrement financé par les Éthiopiens », a déclaré M. Kifle.

Le rapport présente le GERD non seulement comme un projet énergétique de grande envergure, mais aussi comme un exemple rare de méga-barrage financé au niveau national et construit grâce à une large participation publique.

Répondant aux préoccupations soulevées par l'Égypte en tant que pays en aval, M. Kifle a réitéré la position de l'Éthiopie selon laquelle le barrage est conçu pour la production d'énergie hydroélectrique et non pour la consommation d'eau.

« Il ne s'agit pas d'un projet de consommation d'eau. Toute l'eau qui entre ressort. Le principal défi s'est posé pendant la période de remplissage, qui a duré cinq ans. L'Éthiopie prône une utilisation équitable et durable des ressources en eau partagées sans causer de préjudice significatif aux pays en aval », a-t-il déclaré.

Le reportage de CNN a présenté le GERD comme bien plus qu'un simple barrage, le décrivant comme un projet d'infrastructure transformateur qui a transformé une vallée autrefois isolée en un pôle énergétique stratégique, capable de soutenir l'industrialisation, d'élargir l'accès à l'électricité et de renforcer l'intégration économique régionale à travers l'Afrique de l'Est.

En mettant en avant à la fois l'ampleur technique du projet et son financement par des fonds nationaux, la chaîne a souligné l'importance du GERD en tant que l'une des réalisations infrastructurelles les plus marquantes du XXIe siècle sur le continent, a-t-on appris.