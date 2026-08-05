Sénégal: Les recettes de l'État estimées à 427,9 milliards de FCFA en mai 2026

Les recettes budgétaires totales de l'État ressortent à 427,9 milliards de FCFA en mai 2026, contre 395,5 milliards de FCFA en avril 2026, marquant une progression de 32,4 milliards de FCFA. C'est ce qui ressort du rapport des Repères statistiques rendu public mardi par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

« En mai 2026, les recettes budgétaires totales de l'État poursuivent leur dynamique en variation mensuelle. Elles ressortent à 427,9 milliards de FCFA contre 395,5 milliards de FCFA en avril 2026, marquant une progression de 8,2% (+32,4 milliards de FCFA) », informe l'Ansd.

Ce résultat est exclusivement porté par la hausse des recettes fiscales estimées 55,1 milliards de FCFA, en dépit de l'amoindrissement des recettes non fiscales qui se sont arrêtées à 22,7 milliards de FCFA.

« En glissement annuel, les recettes totales affichent une hausse de 12,4% par rapport au mois de mai 2025 (+47,3 milliards de FCFA), soutenue par la progression combinée des recettes fiscales (+36,1 milliards de FCFA,) et non fiscales (+11,3 milliards de FCFA) », renseigne le document.

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Une dégradation de 14,8 milliards de FCFA de la balance commerciale

Au-delà des finances publiques, le rapport de l'Ansd révèle aussi que pendant la période sous revue, la balance commerciale du Sénégal se détériore, s'établissant à -13,3 milliards de FCFA contre +1,5 milliard de FCFA le mois précédent, soit une dégradation de 14,8 milliards de FCFA.

« Cette baisse est tirée par le repli des exportations (-44,8 milliards de FCFA), malgré la baisse des importations (-30,0 milliards de FCFA). La contraction des exportations résulte principalement de la chute des ventes d'or non monétaire (-84,8 milliards de FCFA), du titane (-6,9 milliards de FCFA), de gaz naturel liquéfié (-5,9 milliards de FCFA) et des légumes frais (-4,0 milliards de FCFA) », lit-on dans le rapport.

Du côté des importations, le repli est principalement imputable au fléchissement de celles de machines et appareils à moteurs (-8,0 milliards de FCFA) et de produits céréaliers (-5,8 milliards de FCFA).