Sénégal: Vision Sénégal 2050, électricité, agriculture au menu de la visite d'Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique

Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, effectue une visite officielle au Sénégal du 4 au 8 août 2026 afin de renforcer le partenariat stratégique entre l'institution financière internationale et les autorités sénégalaises.

Selon un communiqué, cette mission s'inscrit dans la continuité du dialogue engagé avec le gouvernement pour accompagner la mise en oeuvre de la Vision Sénégal 2050. Elle vise notamment à examiner les perspectives de mobilisation coordonnée des différents instruments du Groupe de la Banque mondiale, à savoir l'Association internationale de développement (IDA), la Société financière internationale (IFC) et l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), en faveur des priorités de développement du pays.

Au cours de son séjour, Ousmane Diagana sera reçu par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que par le Premier ministre, le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, et plusieurs membres du gouvernement, notamment les ministres en charge de l'Énergie, de l'Agriculture et de l'Éducation.

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Les discussions porteront sur l'état d'avancement de plusieurs programmes majeurs soutenus par le Groupe de la Banque mondiale. Il s'agit notamment de Mission 300, destinée à accélérer l'accès universel à l'électricité, d'AgriConnect, qui ambitionne de transformer durablement l'agriculture tout en créant davantage d'emplois, ainsi que de Place à l'eau (Water Forward), une initiative visant à améliorer l'accès des populations à l'eau potable et aux services d'assainissement.