Sénégal: Touba - Un nouveau commissariat pour répondre aux enjeux sécuritaires

Le séjour du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à Touba, lundi 3 août 2026, a été marqué par l'inauguration du commissariat d'arrondissement de Touba Tawfekh. Selon Mouhamadou Mactar Cissé, cette nouvelle infrastructure constitue une réponse aux enjeux sécuritaires de plus en plus prégnants, tout en satisfaisant une demande exprimée par les populations et les autorités religieuses de la ville sainte.

Au terme de la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba, à laquelle il conduisait la délégation gouvernementale, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a procédé à l'inauguration du commissariat d'arrondissement de Touba Tawfekh. La cérémonie s'est déroulée en présence de Serigne Mame Thierno Mbacké, fils aîné du khalife général des mourides et son représentant à cette occasion, ainsi que des autorités administratives, territoriales et sécuritaires.

Selon Mouhamadou Mactar Cissé, la réalisation de cet édifice, financé par l'État du Sénégal, s'inscrit dans le cadre du programme du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique visant à moderniser et à renforcer les infrastructures de sécurité conformément aux normes en vigueur sur l'ensemble du territoire national. Il a toutefois souligné que ce nouveau commissariat répond avant tout aux défis sécuritaires croissants auxquels est confrontée la ville de Touba, tout en donnant satisfaction à une requête légitime des populations et des autorités religieuses.

« Ce commissariat a vocation à renforcer le maillage sécuritaire de la ville », a indiqué le ministre. Il a rappelé que Touba, en raison de son expansion démographique et de l'affluence qu'elle enregistre tout au long de l'année, fait face à des défis sécuritaires grandissants, notamment la délinquance, les trafics illicites, les tensions sociales, les accidents de la circulation ainsi que les risques liés aux grands rassemblements et à la dégradation du cadre de vie.

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Le ministre a, à cet effet, invité les fonctionnaires de police à privilégier une collaboration étroite avec les populations afin d'accomplir efficacement leurs missions de prévention, de protection et de sécurisation. Les autorités administratives, territoriales et religieuses présentes ont unanimement salué l'ouverture de ce commissariat, qu'elles considèrent comme un important renforcement du dispositif sécuritaire de la ville sainte.