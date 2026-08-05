Afrique de l'Ouest: Sollicité par le Sénégal, Hervé Renard s'engage finalement avec la Côte d'Ivoire

La Fédération ivoirienne de football (FIF) a officialisé ce mardi 4 aout 2026 le retour d'Hervé Renard sur le banc de la Côte d'Ivoire. Le technicien français renoue ainsi avec une sélection qu'il connaît bien, puisqu'il l'avait déjà menée au titre continental en 2015. C'est donc la fin de cette piste pour le Sénégal, qui avait mis le Français sur la shortlist pour l'après Pape Thiaw.

Dans son communiqué, la Fédération ivoirienne précise que sa mission consistera à préparer et encadrer l'équipe nationale pour les prochaines échéances internationales. Hervé Renard devrait se rendre prochainement à Abidjan pour prendre officiellement ses fonctions, avant d'être présenté à la presse et au public lors d'une conférence dont les modalités seront annoncées plus tard.

«Champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire en 2015, MonsieurHervé Renardeffectue son retour à la tête des Éléphants avec pour mission de conduire la sélection nationale dans la préparation et la participation aux prochaines compétitions internationales (...) Monsieur Hervé Renard est attendu à Abidjan dans les prochains jours afin de prendre officiellement ses fonctions. Il sera présenté aux médias et au public sportif lors d'une conférence de presse dont la date, l'heure et le lieu seront communiqués ultérieurement », renseigne la FIF dans son communiqué.

Ce choix marque la fin de l'aventure d'Emerse Faé à la tête des Éléphants, son contrat ayant expiré le 31 juillet 2026 sans être reconduit. L'ancien international ivoirien avait pourtant marqué les esprits : arrivé en cours de compétition, il avait conduit son pays vers le sacre continental de 2023 organisé à domicile, avant d'atteindre les huitièmes de finale de la dernière Coupe du Monde. Il a néanmoins choisi de ne pas poursuivre l'aventure.

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Quant à Hervé Renard, il sortait tout juste d'une pige avec la Tunisie, où il avait pris en urgence la relève de Sabri Lamouchi pour deux rencontres du Mondial estival.