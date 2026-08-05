Nigeria: La société nigériane AVA Capital intègre le marché principal de la NGX après son introduction en bourse

AVA Capital Plc a introduit 5 milliards d'actions sur le marché principal de la Bourse du Nigeria (Nigerian Exchange) par le biais d'une cotation par introduction, ce qui confère au groupe de services financiers une capitalisation boursière de 37,5 milliards de ₦. Les actions ont été admises à la cotation au prix de 7,50 ₦ chacune sous le symbole AVACAP le 31 juillet.

Une introduction en bourse par présentation permet de mettre sur le marché des actions existantes sans émettre de nouvelles actions ni lever de fonds. Cette opération permet aux actionnaires d'AVA Capital de négocier leurs titres tout en soumettant la société aux règles de la NGX en matière de divulgation, de gouvernance et de reporting.

Le titre a progressé de 10 % lors de son premier jour de cotation pour clôturer à 8,25 ₦, portant sa capitalisation boursière à 41,25 milliards de ₦. Il figurait également parmi les trois titres les plus échangés en volume au cours de la semaine. Cette cotation intervient alors que l'indice NGX All-Share avait progressé de 57,6 % en 2026.

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AVA Capital propose des services de banque d'investissement, de gestion d'actifs, de négociation de titres et de fiducie par l'intermédiaire de ses filiales, notamment AVA Global Asset Managers, AVA Securities et AVA Trustees. Le groupe a déclaré un chiffre d'affaires de 3,46 milliards de nairas et un bénéfice après impôts de 1,02 milliard de nairas pour le semestre clos en juin. Le total du bilan s'élevait à 111 milliards de nairas, tandis que les capitaux propres s'élevaient à 12,7 milliards de nairas.

La société est passée du statut de société privée à celui de société cotée dans le cadre de son projet d'introduction en bourse. Le président, Yinka Adedeji, a déclaré que cette admission en bourse reflétait la gouvernance et les projets de croissance du groupe. Le directeur général, Kayode Fadahunsi, a quant à lui indiqué que cette cotation impliquait des obligations supplémentaires en matière de transparence, d'exécution et de rendement pour les actionnaires.

Points clés à retenir

L'admission d'AVA Capital ajoute une société de services financiers à la NGX sans apporter de nouveaux capitaux à l'entreprise. Cette distinction est importante. Les actionnaires existants bénéficient d'une cotation en bourse et d'un moyen de vendre leurs actions, mais la société ne perçoit aucun produit destiné à son expansion. Au prix d'introduction de 7,50 ₦, AVA Capital était valorisée à 37,5 milliards de ₦, soit près de trois fois ses capitaux propres comptables de juin, qui s'élevaient à 12,7 milliards de ₦.

La hausse enregistrée dès le premier jour, à ₦8,25, a porté cette valeur à ₦41,25 milliards. Les investisseurs vont désormais évaluer si les résultats sont suffisants pour justifier ce cours. Le groupe a réalisé un bénéfice après impôts de ₦1,02 milliard au premier semestre, mais une grande partie de son bilan est liée aux fonds d'investissement de ses clients et à des instruments financiers. Cela signifie que les investisseurs devront suivre de près les revenus provenant des commissions, les marges d'intérêt, la croissance des actifs, les coûts ainsi que la part des bénéfices liée aux conditions du marché.

Cette cotation offre également à AVA Capital une plateforme en vue d'une future offre publique, d'une émission de droits ou d'une acquisition réglée en actions, bien qu'aucune de ces opérations n'ait été annoncée. Une plus grande transparence pourrait aider les investisseurs à comparer la société à d'autres entreprises de services financiers cotées. Le volume des échanges après l'entrée en bourse montrera si cette cotation génère une liquidité durable ou s'il ne s'agit que d'un pic de demande initial. Elle permettra également de tester l'intérêt des investisseurs au-delà de la première semaine de cotation.