Soudan: Ibrahim Jaber, membre informé de la situation générale dans l'État du Nord Darfour

4 Août 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le général ingénieur Ibrahim Jaber, et membre du Conseil de souveraineté de transition, a été informé de l'évolution de la situation dans l'État du Nord Darfour en particulière la situation des personnes déplacées internes hébergées dans des régions plus sûres.

Cela a été lors de sa rencontre, aujourd'hui à Khartoum, avec le Wali de l'État du Nord Darfour Al-Hafiz Bakheit Mohammad Ali.

Dans un communiqué de presse, le Wali du Nord Darfour a expliqué que la réunion avait porté sur les moyens d'assurer la stabilité académique de l'université Al-Fashir, actuellement hébergée par l'université Ahlia d'Omdurman en raison de l'insécurité dans l'État.

Il a ajouté que la réunion avait également abordé la question des problèmes rencontrés par le corps professoral de l'université.

Al-Hafiz a souligné qu'ils avaient félicité les forces armées pour leurs récentes victoires sur différents fronts.

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