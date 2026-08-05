Congo-Brazzaville: Ministère du développement industriel - Le défi du renouveau

Au ministère du Développement industriel, des Zones économiques spéciales et de la Promotion du secteur privé situé au rond-point la Poste, au centre-ville, un vent nouveau s'annonce à travers la réhabilitation du siège social. Une initiative du nouveau chef de ce département, Michel Djombo, qui a estimé mettre son personnel en conditions afin de bien atteindre les objectifs assignés.

Confiés à une entreprise privée, les travaux de rénovation du siège du ministère du Développement industriel, des Zones économiques spéciales et de la Promotion du secteur privé avancent à pas de géant. A l'occasion du 1er samedi du mois en cours, le ministre Michel Djombo s'y est rendu pour se faire une idée du niveau d'avancement du chantier.

Malgré quelques difficultés mineures, les travaux sont déjà exécutés à plus de 90%. Ils consistent notamment à rénover tout l'ensemble du bâtiment, de la peinture à la toiture, ainsi que le changement du mobilier, question de permettre aux cadres et agents de travailler dans des conditions adéquates et optimales.

Dans la cour, il y est installé un forage d'eau qui servira d'alimenter tout le ministère pour divers besoins.

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« Le premier samedi du mois est dédié à l'opération de salubrité sur les lieux. Nous avons donc profité de cette occasion pour visiter le niveau d'avancement des travaux de réhabilitation du bâtiment pour améliorer le cadre professionnel des travailleurs. Les travaux avancent normalement car sur les trois étages, deux sont déjà exécutés à 95%, et d'ici deux semaines, nous allons regagner nos locaux », a expliqué le ministre Michel Djombo.