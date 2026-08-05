Congo-Brazzaville: Insertion professionnelle - Des jeunes formés aux métiers de l'hôtellerie

L'association La Dynamique "Owando Pluriel", présidée par l'honorable Abel Owassa, premier questeur de l'Assemblée nationale de la République du Congo, a organisé une session de formation théorique et pratique aux métiers de l'hôtellerie dans les locaux du complexe touristique Mombo Beach à Owando.

Inspirée par la célèbre citation de Ray Kroc, fondateur de la chaîne de restauration rapide McDonald's : « Si vous pensez que la formation coûte cher, songez au prix de l'ignorance », l'association place la formation professionnelle et qualifiante au coeur de son action en faveur de l'employabilité des jeunes. Dans cette dynamique, elle organise régulièrement des sessions de formation gratuites dans les métiers des services et de l'artisanat ouvertes aux jeunes venus de toutes les régions de la République du Congo.

Ainsi, du 20 au 27 juillet 2026, une cinquantaine de jeunes, originaires de plusieurs localités du pays, dont certains de Brazzaville, ont bénéficié d'une formation théorique et pratique en hôtellerie sur les rives du fleuve Kouyou à Owando, dans le département de la Cuvette.

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Les enseignements ont été assurés par un expert hôtelier du Groupe Princesse Divine Consulting. Le complexe touristique Mombo Beach, propriété de Chryst Bonaventure Engobo, a accueilli cette session de formation, permettant aux participants de mettre en pratique les connaissances acquises à travers des mises en situation réelles dans le restaurant, l'hôtel et la salle des fêtes de l'établissement.

Interrogé sur l'organisation de cette initiative, Chryst Bonaventure Engobo a déclaré : « C'est une initiative de l'association La Dynamique "Owando Pluriel" ». Il a également confirmé la poursuite de ce programme de formation destiné aux jeunes, sous l'impulsion de l'honorable Abel Owassa.

Il convient de rappeler que l'objectif statutaire de l'association La Dynamique "Owando Pluriel" est de contribuer à l'employabilité des jeunes et à la lutte contre la précarité. Cette action s'inscrit dans la continuité des initiatives déjà menées à Owando par l'association « Aime ta ville - Fais-la vivre », qui oeuvre également en faveur de l'autonomisation et de l'insertion des jeunes.