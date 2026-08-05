Congo-Brazzaville: Développement industriel - Visite des installations de Sofatt Industrie

Représentant le ministre du Développement industriel, des Zones économiques spéciales et de la Promotion du secteur privé, le directeur de cabinet, Max Bouhoyi, a effectué, le 2 août, à Brazzaville une visite de travail à Sofatt Industrie SA, une entreprise congolaise spécialisée dans la production d'eau, de jus et de yaourts commercialisés sous la marque TATA.

La visite s'est inscrite dans la volonté des pouvoirs publics d'élargir leur accompagnement aux petites et moyennes entreprises industrielles, après une série de déplacements consacrés aux grandes unités de production. L'objectif étant de mieux appréhender les réalités du terrain et d'identifier les leviers susceptibles de renforcer la compétitivité des PME, dans un contexte marqué par l'ouverture des marchés africains à travers la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlécaf).

Le directeur de cabinet, Max Bouhoyi, s'est imprégné de l'intégralité des chaînes de fabrication de ces produits laitiers, jus non gazeux ainsi que l'eau conditionnée dans des emballages spécifiques adaptés à la conservation. Il a dressé un constat encourageant, tout en relevant les défis à surmonter, notamment les difficultés énergétiques rencontrées par l'entreprise avec un déficit de 18 heures d'alimentation par jour, une contrainte partagée par de nombreuses industries locales.

« Nous avons réfléchi sur des possibilités de partenariats avec des solutionneurs d'énergie ou des collaborations interentreprises pour pouvoir apporter des solutions », a-t-il indiqué à l'issue de la visite.

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Au-delà des obstacles, le représentant du ministre a salué la dynamique de l'entreprise et sa volonté de se projeter vers l'export. Dans cette perspective, l'accompagnement du gouvernement se concrétisera par le soutien de l'Aconoq, pour mener à bien la certification des produits et les mettre en conformité avec les normes internationales, gage de compétitivité sur le marché régional à l'arrivée de la Zlécaf.

Le directeur de cabinet a conclu sa visite en voyant dans la société Sofatt industrie un exemple réussi de croissance industrielle et un acteur promis à un bel avenir, capable de créer des emplois et de participer à la transformation locale.

À travers cette démarche, le gouvernement réaffirme sa volonté de soutenir l'émergence d'un tissu industriel diversifié, dans lequel les petites entreprises sont appelées à jouer un rôle croissant en matière de création d'emplois et de transformation locale.

La société Sofatt industrie basée à Brazzaville est présente également à Pointe-Noire. Elle emploie actuellement 153 personnes, dont 103 dans la capitale et 50 dans la ville océane. L'entreprise ambitionne de poursuivre son développement avec la construction à Kintélé d'un complexe industriel de près de 10 000 m² destiné à accroître ses capacités de production.