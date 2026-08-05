Madagascar: FIFA/Projet Avorté - Gianni Infantino en ballottage

La CAF reste sans réaction alors que le bras de fer entre l'UEFA et le patron de la Fifa s'intensifie après l'abandon du projet de privatisation de la Coupe du monde.

Confiance ébranlée pour le patron de la Fifa, Gianni Infantino, après le retrait de son projet controversé visant à vendre des parts des compétitions de l'instance mondiale à des investisseurs privés. L'Italo-Suisse fait face à une fronde inédite et serait sur le point d'être destitué, selon plusieurs médias européens. Europe 1 s'interrogeait : « Le président de la Fifa pourrait-il être contraint de quitter son poste ? Gianni Infantino traverse la plus grave crise de sa présidence. » Il y a deux semaines, il était encore au sommet après le succès planétaire du Mondial, le plus rentable de l'histoire, avec près de 15 milliards de revenus générés. Il est toutefois, depuis dimanche, fragilisé comme jamais.

De son côté, la CAF reste sans réaction et ne s'est jusqu'ici pas exprimée sur sa position, tandis que la presse européenne relaie largement les derniers développements concernant l'avenir du patron de l'instance internationale du ballon rond.

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Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, avait prévu cette semaine la tenue d'une réunion sur le projet de réforme annoncé par Gianni Infantino le mardi 28 juillet, avant que celui-ci ne soit rejeté samedi. La CAF se disait encore « à l'écoute du projet de privatisation et ne ferme pas la porte au projet ».

Sans réaction

L'UEFA, puis la Concacaf, ont, quant à elles, réagi dès jeudi, deux jours plus tard, et n'ont pas caché leur ferme opposition au projet. Selon L'Équipe, « l'UEFA menacerait Gianni Infantino de poursuites judiciaires (...) Celle-ci aurait adressé une mise en demeure au patron de la Fifa et à plusieurs acteurs liés au projet abandonné... »

Cette offensive intervient au lendemain de l'abandon du projet, samedi. La destitution de Gianni Infantino, lâché par ses soutiens européens, est juridiquement possible. Un cinquième des 211 membres, soit 43, suffit pour enclencher la procédure et demander la convocation d'un congrès extraordinaire. La Fifa dispose ensuite d'un délai maximal de trois mois pour organiser ce congrès en vue d'un vote sur le maintien ou non du numéro un du football mondial. Une majorité simple déciderait du sort du président, alors que la prochaine élection est prévue en mars 2027.