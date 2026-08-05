Madagascar: Concours d'entrée à l'ENMG - La filière judiciaire repasse les épreuves écrites

Les épreuves écrites de la filière judiciaire à l'ENMG seront repassées en septembre. La ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo, l'a annoncé lundi après confirmation d'irrégularités.

Les candidats de la filière judiciaire au concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature et des greffes (ENMG) devront repasser les épreuves écrites du 1er au 4 septembre 2026. Ces épreuves, organisées en décembre 2025, sont annulées après la confirmation de suspicions de fuite de sujets. Le concours, suspendu depuis le 15 mars 2026, reprend ainsi partiellement.

La décision a été annoncée lundi par la ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo. Selon ses explications, les investigations menées après la suspension du concours ont permis de confirmer des irrégularités liées à la filière judiciaire. Les autorités ont donc décidé de ne reprendre que les épreuves concernées par ces anomalies.

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Deux points principaux ont été examinés au cours de l'enquête. Le premier concerne de possibles fuites de sujets avant la tenue des épreuves écrites. Le second porte sur l'existence de signes distinctifs sur certaines copies, susceptibles d'avoir influencé leur correction. L'enquête a été menée par le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco). Les conclusions de ces investigations ont ensuite été transmises au Pôle anti-corruption (PAC), chargé d'engager les poursuites judiciaires liées au dossier.

Soupçons d'irrégularités

Après près de cinq mois de suspension, les autorités ont donc choisi une reprise partielle du concours d'entrée à l'ENMG. Les candidats de la filière judiciaire devront participer à une nouvelle session d'épreuves écrites prévue du 1er au 4 septembre 2026. Cette décision intervient alors que le processus de recrutement des élèves-magistrats avait été interrompu en raison des soupçons d'irrégularités relevés dans l'organisation du concours. La ministre de la Justice justifie ce choix par la nécessité de garantir l'égalité des chances entre les candidats concernés.

Les autres filières ne sont pas concernées par cette annulation. Les candidats des filières administrative et financière poursuivent le concours selon le calendrier initial. Les épreuves orales de ces deux filières sont maintenues du 17 au 20 août 2026.

Le concours de recrutement des élèves-magistrats suit désormais deux calendriers distincts. La filière judiciaire sera soumise à de nouvelles épreuves écrites en septembre, tandis que les filières administrative et financière poursuivent leur parcours avec les épreuves orales prévues en août.