Madagascar: Bemasoandro Itaosy - Un arrêté encadre les famorana et les famadihana

La Commune de Bemasoandro Itaosy renforce les mesures visant à préserver l'ordre public lors des cérémonies de famorana et de famadihana. À travers un arrêté communal, les autorités entendent mieux encadrer ces festivités afin de limiter les désagréments causés aux usagers de la voie publique et aux riverains.

Selon le maire Jimmy Ranitratsilo, les cérémonies ne devront plus perturber la circulation. Les cortèges et rassemblements qui occupent les routes ou bloquent le passage des véhicules sont désormais interdits. Cette mesure vise à garantir la fluidité du trafic tout en permettant aux familles de perpétuer leurs traditions dans le respect de la réglementation.

L'arrêté porte également sur les nuisances sonores. Le tapage nocturne est autorisé uniquement jusqu'à 21 heures. Au-delà de cette heure, une autorisation délivrée par la Commune est obligatoire pour poursuivre les festivités.Une disposition destinée à trouver un équilibre entre pratiques culturelles et respect du calme des riverains.

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Le maire a également averti que les personnes qui ne respecteront pas ces nouvelles dispositions s'exposent à des interventions des autorités communales. Les services de la Commune pourront mettre fin aux festivités organisées sans autorisation ou ne respectant pas les règles fixées par l'arrêté.

À travers cette initiative, la Commune de Bemasoandro Itaosy souhaite instaurer un meilleur équilibre entre la préservation des coutumes malgaches et le maintien de l'ordre public. Les autorités invitent ainsi les organisateurs de famorana et de famadihana à se rapprocher de la Commune avant toute manifestation afin d'obtenir les autorisations nécessaires et d'assurer le bon déroulement des cérémonies.