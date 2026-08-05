Madagascar: Coopération - TotalEnergies et Ravinala Airports multiplient leurs actions sociales

Plusieurs projets à impacts sociaux seront mis en oeuvre, dans le cadre du partenariat entre Ravinala Airports et TotalEnergies Marketing Madagasikara. Ils ont officialisé, hier, un partenariat en Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) destiné à amplifier leur impact social et environnemental dans les territoires où ils opèrent, notamment autour des aéroports d'Antananarivo et de Nosy Be. Ensemble, ils vont soutenir des associations oeuvrant pour la rescolarisation d'enfants en situation de fragilité issus des Écoles primaires publiques (EPP) d'Antananarivo. Ils vont déployer l'initiative « Brisons les règles »,

lauréate du programme Act for Impact de TotalEnergies, pour lutter contre la précarité menstruelle à travers la distribution de kits de Serviettes hygiéniques lavables (SHL) destinés aux jeunes filles à Nosy Be.

Cette action vise à améliorer leur bien-être, à renforcer leur confiance en elles et à contribuer à un avenir plus inclusif. Des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière au profit des communautés riveraines seront organisées. Des solutions énergétiques durables destinées aux communautés locales situées dans les zones d'implantation des deux entités seront mises en oeuvre.

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« En unissant nos efforts autour de l'éducation, de l'autonomisation des femmes, de la sécurité routière et de l'environnement, nous voulons apporter des réponses tangibles aux besoins des populations riveraines d'Ivato et de Fascène », a déclaré Daniel Lefebvre, directeur général de Ravinala Airports, à cette occasion.