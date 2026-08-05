Madagascar: Amoronakona - La station d'eau toujours au stade des remblais

Le chantier de la station de traitement d'eau d'Amoronakona en est encore à la phase de remblayage. « Ces travaux sont presque terminés. Ils seront suivis par le coulage de pieux en béton pour consolider les fondations des futurs ouvrages, le sol étant particulièrement instable », a précisé hier une source au sein du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène. Lancés en décembre 2025, ces travaux entreraient encore dans le calendrier initial. L'enjeu principal consiste à achever les travaux de remblayage avant que les premières pluies ne surviennent.

Ce projet fait partie de la phase prioritaire du programme « Jirama Water III », financé par la Banque européenne d'investissement (BEI) et l'Union européenne. Une fois opérationnelle, l'usine pompera l'eau brute directement dans l'Ikopa avant d'en assurer le traitement complet, pour atteindre une capacité de production de 2 500 m³ d'eau potable par heure.

Le projet intègre également la construction d'un réservoir d'eau d'une capacité de 1 500 m³ sur les hauteurs d'Ambohibe, et l'installation d'un réseau de canalisations de plus de 23 kilomètres pour garantir la distribution et renforcer l'ensemble du réseau. Ces conduites desserviront un large périmètre, s'étendant d'Analamahitsy, au nord, jusqu'à Iavoloha, au sud. Les premiers essais techniques et la mise en service officielle du réseau sont planifiés pour septembre 2027.